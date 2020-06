Le constructeur chinois Aiways débarque en Europe par la Corse avec son SUV électrique U5

AIWAYS, le fournisseur de mobilité personnelle basé à Shanghai, a annoncé il y a quelques semaines qu'il s'allierait dans quelques semaines la société de location de voitures Filippi Auto, les opérateurs de Hertz Corsica, dans sa mission « d'électrifier » l'île de Corse. La startup chinoise de véhicules électriques (EV) fournirait, dans ce ce cas, cet été des SUV tout électriques U5 à Filippi Auto.





Le nouveau partenariat s'inscrirait dans le cadre d'un projet plus large visant à réduire la pollution mais aussi à contribuer au développement de la Corse en tant que plaque tournante de la mobilité électrique, avec pour Filippi Auto l'objectif de rendre 70% de son parc de location sans émissions d'ici 2022.

Pour l'heure du côté de Filippi auto on ne désire pas s'étendre sur ce projet « Electrify Corsica ».

Le contenu précis, qui ne se limite pas aux seuls SUV chinois, sera dévoilé dans le courant du mois de Juillet. Il prendra également en compte la réalisation de l'infrastructure de recharge de véhicules électriques de l'île.







Alexander Klose, vice-président exécutif des opérations à l'étranger chez AIWAYS, a déclaré au moment de l'annonce du projet avec Hertz Corsica que cette opération est pour AIWAYS "la façon parfaite d’arriver en Europe, avec pour mission d’électrifier et de protéger l’une des plus belles îles de la Méditerranée. C'est également une excellente occasion pour nous de présenter les capacités de l'U5 aux visiteurs de la Corse de toute l'Europe."