Le colonel Mathieu Bernabé prend les rênes de la BA126 Ventiseri-Solenzara

Ce 25 aout matin, une prise d'armes avait lieu sur le tarmac de la BA 126 Ventiseri-Solenzara. Après les honneurs au drapeau et la revue des troupes effectuée par le Général Cousin, le colonel Olivier Ribette a été fait chevalier de l’ordre national du mérite (deuxième ordre national après la Légion d'honneur), et à cette occasion, deux autres officiers, le major Olivier et l’adjudant-chef Alfonso ont reçu la médaille militaire.



Un peu plus tard au cours de la cérémonie le colonel Olivier Ribette a cédé le commandement de la BA 126 au colonel Mathieu Bernabé. Breveté pilote de chasse depuis 2002 il a participé à plusieurs détachements à l’étranger (EAU, Quatar, Tchad, Djibouti, Allemagne, Espagne, Canada) sur Mirage 2000 puis Rafale. Issu de l’École de l’air, promotion « Général Heurtaux », le colonel Bernabé

est chevalier de l’ordre national du mérite, titulaire de la médaille d’or de la défense nationale, de la médaille de l’Outre – Mer et de la croix du mérite militaire avec étoile d’or (Tchad).



La cérémonie s’est poursuivie par les prises de commandement de l'Escadron d'Hélicoptères 1/44 "Solenzara", de l'Escadron de Protection (EP) 1G.126 et de l'Escadron de Sécurité Incendie et Sauvetage 1H.126. A l’issue, les troupes ont défilé, accompagnées d’une brigade cynophile, de véhicules de l’ESIS et d’un Véhicule de l’Avant Blindé (VAB) de l’EP.