Le collège de Calvi contre la suppression d'heures de classe pour la rentrée prochaine

Les personnels du collège Jean-Félix Orabona réunis en intersyndicale s’alarment de la décision rectorale de retirer seize heures de la dotation horaire globale du collège, soit l’équivalent du volume horaire nécessaire au fonctionnement d’une demi-classe.

Une réduction horaire en des temps d’incertitude sanitaire nous semble périlleuse et potentiellement préjudiciable à la sécurité sanitaire des élèves comme des personnels. Cela va de surcroît à l’encontre de toute logique pédagogique.



Nous nous étonnons de voir qu’on nous supprime un volant d’heures alors que le Ministère met en avant la nécessité de rattraper le retard pris par les élèves décrocheurs victimes de la fracture numérique lors du confinement. Quelle cohérence y-a-t- il à retirer des heures de fonctionnement d’un côté et à mettre en place de l’autre des dispositifs tels que les « vacances apprenantes » ?

En outre, la spécificité géographique de Calvi est telle que la réduction des heures aggrave particulièrement l’isolement et la situation de finistère de notre établissement. À moyen constant, les équipes pédagogiques mettent en œuvre une diversité de projets au service de l’ouverture culturelle de nos élèves (filière bilingue, filière bilangue, classe CHAM, politique culturelle du CDI etc…). Leur ôter des moyens reviendrait à mettre en péril le bon exercice de leur pédagogie, et à terme la réussite possible des élèves.



Le Collège Orabona a obtenu de plus un ensemble de labels (E3D, Africa 2020, etwinning school …) qui ne pourront être pérennisés que si subsistent les moyens horaires adéquats. De telles incertitudes sont de nature à remettre en cause la sérénité et le bon déroulement de la rentrée prochaine.

Nous sommes à cette heure dans l’attente d’une reconsidération par les instances rectorales des moyens octroyés à la lumière des arguments présentés.