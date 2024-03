Le classement 2024 des meilleurs lycées de Corse : votre établissement est-il bien noté ?

Et sur l'ile ?

En Corse, les 11 établissement généraux et technologiques obtiennent de bons résultats et dépassent les 95% de taux de réussite au baccalauréat et plus de la moitié des bacheliers obtiennent une mention. Parmi les établissements les mieux classés, on retrouve le Pensionnat Jeanne d'Arc à Bastia, avec un taux de réussite au bac de 100% en 2023. Le Lycée du Fium'Orbu à Prunelli di Fiumorbo et le Lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio sont également une bonne place du classement, avec des taux de réussite élevés et des mentions honorables. D'autres lycées comme le Lycée Pascal Paoli à Corte et le Lycée Giocante de Casabianca à Bastia font également bonne figure dans ce classement.





Il est essentiel de souligner que ce classement ne préjuge en rien de l'engagement des enseignants, de la qualité des enseignements dispensés ou du bien-être des élèves. Il s'agit simplement d'une évaluation basée sur des indicateurs de performance liés à la réussite éducative.



Comme tous les ans, l'Éducation nationale a dévoilé ce mardi 20 mars le classement annuel des lycées français, évaluant le taux de réussite au bac et la qualité de l’accompagnement des élèves de la seconde jusqu'au bac. Ce classement s'appuie sur les "indicateurs de résultats" des lycées d’enseignement général et technologique ainsi que des lycées professionnels, qu'ils soient publics ou privés sous contrat, communément appelés "indicateurs de valeur ajoutée" (Ival). Mais au-delà des chiffres bruts et des statistiques, le classement des lycées ne se limite pas à une simple énumération des taux de réussite. Il s'agit d'une évaluation nuancée, prenant en compte une variété de critères afin de fournir une vision globale de la qualité éducative des établissements. "Le "meilleur" lycée ne se résume pas à un seul critère », explique le ministère de l'Éducation qui se refuse à établir un palmarès rigide des établissements, privilégiant une démarche plus nuancée basée sur une série d'indicateurs.Outre le taux de réussite au baccalauréat, d'autres paramètres sont pris en considération. Le taux de mentions ainsi que le suivi des élèves de la seconde jusqu'au bac sont scrutés avec attention afin de garantir une évaluation équilibrée et dénuée de tout biais. "Chaque indicateur est ensuite confronté à un taux attendu, calculé en fonction des caractéristiques individuelles et sociologiques des élèves." indique le recteur de l'académie de Corse Jean-Philippe Agresti. Cette méthodologie permet d'identifier la véritable "valeur ajoutée "des lycées, mesurant ainsi leur capacité à surpasser les attentes en matière de réussite éducative. "Plus la valeur ajoutée d'un établissement est élevée, plus il a su développer chez des élèves, peut-être moins bien dotés au départ, les connaissances et les capacités qui ont permis leur succès", ajoute le recteur qui illustre ce concept avec l'exemple du lycée de Prunelli de Fiumorbu, où le taux de réussite attendu a été surpassé de 6 points, et le taux de mentions attendu de 51% a été dépassé de 14 points, démontrant ainsi une performance exceptionnelle.