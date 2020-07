Le cinéma Le Fogata à l'Ile-Rousse rouvre ses portes ce 2 juillet

Mercredi 8 juillet

19h00 : NOUS, LES CHIENS 21h00 : INVISIBLE MAN (-12)



Jeudi 9 juillet

19h00 : NOUS, LES CHIENS 21h00 : L’OMBRE DE STALINE



Vendredi 10 juillet

19h00 : NOUS, LES CHIENS 21h00 : INVISIBLE MAN (-12)



Samedi 11 juillet

19h00 : LA BONNE ÉPOUSE 21h00 : L’OMBRE DE STALINE



Dimanche 12 juillet

19h00 : NOUS, LES CHIENS 21h00 : DE GAULLE





Prochainement : EN AVANT / L’APPEL DE LA FORÊT

- Du gel hydro-alcoolique sera proposé à l'entrée. Les personnes qui travaillentporteront un masque. Pour les spectateurs, ce ne sera pas obligatoire, mais nous comptons sur le civisme des gens. Il faudrait qu'ils se placent en quinconce pour éviter d'être trop proches les uns des autres. Concernant la salle en plein air, il sera beaucoup plus facile d'aménager l'endroit afin d'espacer les sièges, en laissant quelques sièges ensemble pour les groupes.- Les spectateurs entreront par le haut de la salle, en passant devant le stand de confiseries. A la fin de la séance, ils sortiront par le bas, comme on fait souvent l'été.- Elle ne le sera pas systématiquement. Elle sera cependant aérée à chaque fois. Mais nous allons la désinfecter avant la première séance.- Avec la crise sanitaire, il n'y aura pas autant d'affluence que les années précédentes, donc il n'est pas nécessaire de réserver avant.- Il y en aura forcément moins, déjà car il faut aérer la salle. Il y a également moins de films à diffuser. Cependant, nous proposerons trois séances par jour, deux en salle et une en plein air, avec un dessin animé chaque jour.