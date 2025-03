Le centre de surtri à Monte divise l’Assemblée de Corse et rouvre le dossier sensible des déchets

« Nous n’avons jamais laissé courir ce genre de projet de manière tacite comme vous pouvez le dire », appuie-t-il dans ce droit fil, pointant en outre le fait qu’une requête en annulation contre la décision de financement de l’État a été formulée par l’Exécutif. « De votre côté, qu’avez-vous fait ? Vous êtes effectivement intervenu le 15 mars sur site, deux ans après la décision prise par l’État sur le financement du projet, permis accordé, travaux démarrés. Une intervention médiatique quelque peu maladroite et confuse, qui s’apparentait plutôt à un aquaplaning via une sortie de route des plus tendancieuses », tance-t-il par ailleurs.



Une remarque pas au goût de Paul-Félix Benedetti qui demande à répondre au président de l’OEC aussitôt son intervention terminée. Une requête à laquelle la présidente de l’Assemblée lui oppose une fin de non-recevoir, estimant que le temps de parole accordé au groupe pour cette question a été largement utilisé. De quoi irriter le leader de Core in Fronte : « Le groupe a été insulté je fais une réponse ! », tonne-t-il sans obtenir plus de succès. Une opposition de la présidente qui n’a pour effet que de faire monter Paul-Félix Benedetti dans les tours. « Lorsqu’on pose une question, on attend de la sérénité et du respect », fustige-t-il, « Je n’entends pas ici qu’à l’occasion d’une question, on se fasse agresser verbalement. Qu’a-t-on fait ? Quand le terrain est passé en CTPNAF nous avons voté contre. Vous vous avez voté pour et l’avez laissé déclasser. Lorsqu’il y a eu le schéma territorial de déchets qui a entériné une logique de surtri qui est contraire aux intérêts du tri à la source, vous l’avez adopté, et vous venez dire aujourd’hui de dire que le projet est un maillon nécessaire, insuffisant et qu’il faut qu’il y en ait d’autres. On pense que vous orientez le schéma déchets sur une fausse stratégie, et je n’entends pas aujourd’hui que vous vous serviez d’une question pour essayer de marginaliser ou de discréditer une intervention politique. C’est inadmissible et intolérable ! ».



« Il faut changer la gouvernance du système »



Afin de calmer le jeu, Gilles Simeoni intervient alors à son tour afin de faire un rappel sur l’impératif respect des institutions et du règlement intérieur, mais aussi pour apporter certaines précisions sur le fond. « Y a-t-il aujourd’hui une seule intercommunalité en Corse qui est satisfaite de notre mode de gestion des déchets ? Non. Y a-t-il une seule intercommunalité qui pense que nous sommes sur une trajectoire qui nous conduit vers une amélioration ? Non. En termes budgétaire et financier, la trajectoire est ruineuse et elle le restera que le centre de tri de Monte entre en fonction ou non, que l’on fasse du tri ou pas, parce que dans le système actuel plus on trie, plus on paye. Il n’y a pas d’inaptitude des Corses au tri, il y a simplement aujourd’hui un système qui globalement détourne du tri, y compris pour des raisons budgétaires et financières », pose-t-il. Il évoque dans la foulée une réunion à la préfecture de Corse où l’Exécutif avait marqué son refus du financement du CTV de Monte décidé unilatéralement par l’État, estimant que les conditions n’étaient pas sécurisées. « Nous avons conditionné les travaux et l’ouverture de quel que centre de surtri que ce soit à une analyse sur la trajectoire budgétaire d’ensemble de la gestion des déchets. Nous avons dit et répété que si centre de tri de valorisation il devait y avoir, celui-ci devait être pensé et configurer par rapport à notre politique prioritaire qui est celle du tri à la source », explique-t-il en ajoutant : « Nous avons constaté devant l’État qu’il n’y avait aucun moyen pour les intercommunalités aujourd’hui d’assurer un tri à la source et que plutôt que de financer des investissements sans stratégie d’ensemble, l’État et l’Ademe devraient nous accompagner y compris sur les dépenses de fonctionnement pour organiser et financer le tri à la source ».