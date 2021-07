Le Tour de France du Sapeur Mélanie Pillet du CIS Ghisonaccia

«J’ai vécu à cette occasion, trois semaines de riches expériences et de rencontres avec de nombreux collègues dans les départements traversés par le Tour de France 2021. Dans chaque région, notre caravane a été chaleureusement accueillie par les Unions Départementales des Sapeurs-Pompiers et nous avons été logés en caserne. Ce qui a renforcé les liens d’amitié et professionnels » explique Mélanie encore imprégnée par l’esprit d’équipe qui animé son périple continental mais aussi par la beauté et la diversité des paysages rencontrés.



On l’aura compris, l’Humain est au cœur des engagements de Mélanie, qui dans la vie de tous les jours, milite sans relâche dans le domaine de l’action humanitaire, en participant par exemple au Raid « 4L Trophy » afin d’apporter à la fois des denrées non périssables à la Croix-Rouge Française mais aussi des cartables remplis à ras-bord, de fournitures scolaires et autres sacs contenant des vêtements sportifs. Ces dons étant destinés, entre autres, à l'association marocaine « Enfants du désert » dans le cadre d’un défi partagé avec son inséparable amie Camille Soleymat.



Côté études, on peut dire que Mélanie Pillet ne démérite pas, bien au contraire. Son « Curriculum Vitae » déjà bien rempli vient en témoigner. Ce parcours entièrement effectué au sein de l’Université de Corte démarre avec un DUT « Génie Biologique », puis viendra une Licence Professionnelle « Qualité, Santé, Sécurité et Environnement » et un Master « Qualité des Productions alimentaires ». Actuellement inscrite au DU « Gestions des Crises et Catastrophes, Management des Soins », Mélanie Pillet semble vouloir relever de nouveaux défis et l’on ne peut que l’y encourager.



Comme le confie le Commandant Thierry Nutti, Président de l’Udpsis 2B : « Notre collègue Mélanie qui a intégré le SIS 2B en 2019, symbolise par sa personnalité et son parcours, l’engagement associatif et humanitaire, d’une femme Sapeur-Pompier Volontaire. Elle a porté sans conteste, les valeurs véhiculées par les Sapeurs-Pompiers lors de cet énième Tour de France et confirme, s’il en était encore besoin, la place des femmes dans le bénévolat et dans le monde sapeur-pompier ».



Quel belle reconnaissance pour cette jeune femme originaire de Ventiseri passionnée par le sport, les voyages et les randonnées et qui ambitionne tout simplement de faire vivre, sous l’uniforme des Soldats du Feu, ses idéaux de solidarité et de partage. Une démarche altruiste qu’il convient évidemment de saluer avant de faire, sans blesser la gente masculine, une entorse aux sentences bien connues en écrivant après tout « qu’il n’est de richesse que de femmes ».