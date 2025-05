Le Spaziu Inseme ouvre à l’aéroport d’Ajaccio, un accueil pensé pour ceux qui voyagent pour se soigner

La création du Spaziu INSEME ne doit rien au hasard. Le projet est le fruit de plusieurs échanges entre l’association et la Chambre de commerce et d’industrie de Corse, qui a accepté d’y répondre favorablement en octobre dernier. « Nous ouvrons symboliquement et concrètement un lieu de répit, de réconfort, d’humanité », a déclaré Jean Dominici, président de la CCI de Corse. Le lieu comprend des fauteuils, un coin pour les enfants, et prévoit un accès prioritaire aux contrôles de sécurité pour les familles en déplacement médical. Pour Jean Dominici, il s’agit d’« une pratique concrète de solidarité corse ».



Le projet a aussi été salué par les élus présents. Alexandre Farina, premier adjoint au maire d’Ajaccio, a parlé d’« un beau symbole », tandis que Muriel Fagni, représentante de la Collectivité de Corse, a rappelé la réalité vécue par ces familles. « On connaît tous les difficultés qu’on a quand on accompagne un malade : il faut trouver un billet, un logement… Maintenant, on a un espace où se reposer quand on est fatigué ou que l’avion est retardé », a-t-elle souligné.



Sur place, familles et bénévoles ont accueilli ce nouvel espace avec satisfaction, tout en évoquant déjà les prochaines étapes. Ce premier lieu est appelé à être suivi d’aménagements similaires à Bastia, Calvi et Figari, a annoncé Jean Dominici.