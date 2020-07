Le "Seumeur Tour" "cartonne" à Calvi

Leurs noms vous disent peut-être rien. Pourtant le talent est là et ils l'ont prouvé hier soir à Calvi ou à l'invitation du Svegliu Calvese ils ont donné la première de leurs trois représentations qui se poursuivent ce soir et demain à "guichet fermé".

Les quatre humoristes se produisent sur scène depuis plusieurs années et font le bonheur de l'émission "Clique" sur Canal +

Hier soir dans la poudrière de Calvi comble, nos quatre humoristes n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour déclencher une vague de rire.

A tour de rôle, ils se sont relayés sur la toute petite scène.

" En fait, cette tournée déjà passée par Aix-en-Provence et Nice part d'une histoire assez loufoque comme s'en amuse l'un des protagonistes

" Pour mon anniversaire j'ai reçu un sac à dos Mont-Blanc d'une valeur de 799€ que l'on m'a volé à Paris. J'ai appelé Roman en pleurs et il m'a répondu: t'inquiète pas on va faire un spectacle et on va rembourser le sac"

De cette histoire démarre le spectacle avec des sketchs les plus fous les uns que les autres.

Le public n'est pas oublié dans ce spectacle, bien au contraire, parfois il est pris malgré lui pour cible.

Certains sketchs comme l'arbitre de football qui est celui qui court le plus sur un terrain de foot qui va travailler pour se faire insulter par 80 000 personnes ou encore le tennis sport de riche pratiqué par des gars en polo Lacoste....

Au hasard dans le public, un homme d'origine sénégalaise. Le dialogue se noue et notre humoriste sur scène lui fait croire qu'il parle sénégalais, avant d'ajouter par exemple "Je sais dire je t'aime dans ta langue" avant de le prouver en lâchant... Western Union.

Le public se défoule, se délecte de ces blagues.

Ce sera comme ça tout au long de la soirée avant que les quatre se retrouvent sur scène.

Leur présence à Calvi, les liens qu'ils ont lié leur donnent envie d'aller plus loin avec pourquoi pas dès l'été prochain un festival de l'humour dans la célèbre station touristique.