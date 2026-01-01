Le SIS 2B alerte sur des arnaques venant de faux pompiers

Le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse (SIS 2B) alerte « la population, les commerçants, les entreprises, les collectivités et les particuliers » sur des démarches abusives et frauduleuses menées ces derniers temps dans le département.

Dans un communiqué publié ce jeudi sur ses réseaux sociaux, le SIS 2B indique que « des démarches abusives et frauduleuses » sont actuellement menées « par certaines personnes se présentant, à tort, comme agissant pour le compte du SIS 2B ou de structures se réclamant de celui-ci (équipes spécialisées, amicales, associations ou tout autre satellite) ».





Le lieutenant-colonel Thierry Nutti, président de l’Union départementale des personnels du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse, précise que le SIS 2B a été informé par trois personnes des démarches frauduleuses actuellement en cours, visant à soutirer de l'argent à des particuliers, collectivités ou entreprises.

Le service d’incendie indique également que « deux personnes auraient été abusées » en l’espace d’une semaine. Si les victimes « ont immédiatement fait opposition et déposé plainte », le SIS 2B alerte aujourd’hui sur les dangers que peuvent représenter ces démarches abusives.





Dans son message, le service souligne « qu’à ce jour, aucune personne ni aucune structure n’est autorisée par le SIS 2B à effectuer des démarches, sollicitations ou collectes, sous quelque forme que ce soit » et que « nul ne peut se prévaloir de la cause, du nom ou de l’image des sapeurs-pompiers de Haute-Corse à des fins commerciales, financières ou promotionnelles ».



Condamnant « fermement ces pratiques, qui portent atteinte à la confiance du public et à l’image de l’institution et de ses personnels », il rappelle également « qu’en cas de doute ou de sollicitation suspecte, il est recommandé de ne pas donner suite et de signaler les faits aux autorités compétentes au 04.95.30.98.00 ».

