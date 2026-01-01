Le SIS 2B alerte sur des arnaques venant de faux pompiers

CorseNetInfos
Léana Serve le Vendredi 23 Janvier 2026 à 16:03

Le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse met en garde la population concernant des démarches abusives et frauduleuses menées actuellement dans le département par des personnes se présentant comme des pompiers ou des structures liées au SIS 2B. Trois faits ont déjà été signalés, et deux personnes auraient été victimes de ces abus.



Le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse (SIS 2B) alerte « la population, les commerçants, les entreprises, les collectivités et les particuliers » sur des démarches abusives et frauduleuses menées ces derniers temps dans le département.
Dans un communiqué publié ce jeudi sur ses réseaux sociaux, le SIS 2B indique que « des démarches abusives et frauduleuses » sont actuellement menées « par certaines personnes se présentant, à tort, comme agissant pour le compte du SIS 2B ou de structures se réclamant de celui-ci (équipes spécialisées, amicales, associations ou tout autre satellite) ».
 

Le lieutenant-colonel Thierry Nutti, président de l’Union départementale des personnels du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse, précise que le SIS 2B a été informé par trois personnes des démarches frauduleuses actuellement en cours, visant à soutirer de l'argent à des particuliers, collectivités ou entreprises.
Le service d’incendie indique également que « deux personnes auraient été abusées » en l’espace d’une semaine. Si les victimes « ont immédiatement fait opposition et déposé plainte », le SIS 2B alerte aujourd’hui sur les dangers que peuvent représenter ces démarches abusives.
 

Dans son message, le service souligne « qu’à ce jour, aucune personne ni aucune structure n’est autorisée par le SIS 2B à effectuer des démarches, sollicitations ou collectes, sous quelque forme que ce soit » et que « nul ne peut se prévaloir de la cause, du nom ou de l’image des sapeurs-pompiers de Haute-Corse à des fins commerciales, financières ou promotionnelles ».

Condamnant « fermement ces pratiques, qui portent atteinte à la confiance du public et à l’image de l’institution et de ses personnels », il rappelle également « qu’en cas de doute ou de sollicitation suspecte, il est recommandé de ne pas donner suite et de signaler les faits aux autorités compétentes au 04.95.30.98.00 ».






