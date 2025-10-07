Le Neoliner Origin a fait escale à Bastia pour son premier chargement commercial

Construit en Turquie par les chantiers RMK Marine, le Neoliner Origin mesure 136 mètres de long pour 24 mètres de large. Il est équipé de deux mâts et de voiles rigides Solid Sail, un système conçu pour réduire jusqu’à 80 % des émissions de CO₂ par rapport à un cargo classique. Propulsé principalement par le vent, il dispose également d’un moteur auxiliaire pour les manœuvres portuaires et les conditions météo défavorables.

Cette escale bastiaise marque une étape importante pour la société française Neoline, à l’origine du projet. Après plusieurs mois d’essais en mer, le navire entre désormais dans sa phase opérationnelle, reliant progressivement différents ports méditerranéens et atlantiques.

Le passage du Neoliner Origin à Bastia illustre également le positionnement stratégique du port corse dans les nouvelles routes maritimes décarbonées. L’accueil de ce cargo expérimental confirme la volonté de la place portuaire bastiaise de s’inscrire dans les solutions logistiques à faible impact environnemental.

Après Marseille le Neoliner Origin devait mettre le cap sur Saint-Nazaire puis les ports de l'Atlantique Nord.

Lors de son passage bastiais l'imposant voilier a été salué comme il convient par l'Alba, rencontre entre la propulsion vélique et électro-hydrogène, et le lycée maritime de Bastia à l'origine de cette belle initiative de la présence exceptionnelle du Neoliner Origin dont la compagnie Corsica Ferries est co-investisseur aux côtés de NEOLINE Armateur



