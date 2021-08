Le Grand hôtel de Cala Rossa en deuil : Toussaint Canarelli n'est plus

"Quelques mots remplis de tristesse pour vous annoncer le décès de Toussaint Canarelli.

Sa personnalité atypique et attachante ont fait de sa Maison de Cala Rossa un lieu unique de rencontres, d’échanges et de convivialité.

Dans la mémoire de ceux qui ont eu la chance de le côtoyer resteront gravées sa générosité tout en discrétion, son érudition philosophique et sa passion pour l’Histoire mais aussi ses sautes d’humeur légendaires, et ses fameuses répliques à l’emporte-pièce.. Personnage haut en couleurs, très profondément attaché à ses racines et à sa culture il laissera son empreinte bienveillante sur ce lieu qu’il a façonné et tant aimé."



Toussaint Canarelli avait été, aussi durant 3 mandats; maire de Figari (1 005 habitants), à quelques kilomètres de là.

Il s'exprimait de la sorte il y a quelques années dans la revue Hotellerie-Restauration.

"Pour moi, la politique c'est la vocation de l'homme, souligne-t-il. C'est le moyen de payer sa dette envers les autres. Mais je ne veux en aucun cas mélanger les choses." Il résume son parcours professionnel en soulignant que lorsqu'il a acheté son hôtel en 1962, il y avait 66 chambres pour 12 employés. Aujourd'hui, le Cala Rossa est classé 4 étoiles Relais & Châteaux, et compte 49 chambres pour 110 employés. "C'est ma plus grande fierté, mais comme je ne veux pas aliéner les gens, je n'ai jamais voulu être le maire de la commune où je travaille."