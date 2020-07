Le GFCA Volley-Ball présente sa nouvelle équipe

Le GFCA Volley a présenté la nouvelle équipe qui sera en charge de défendre les couleurs de la cité impériale lors de la prochaine saison. C’est Antoine Exiga, le président du Club accompagné de l’entraineur Frédéric Ferrandez qui a détaillé les nouveautés mais aussi les départs.

« Des joueurs nous ont quitté, il n’y a eu aucune animosité mais malheureusement notre club a dû faire face à des restrictions budgétaires et certains ont eu des meilleures propositions pour la poursuite de leurs carrières. Nous les avons donc libéré naturellement en leur souhaitant une bonne continuation et en les remerciant de leur implication à nos côtés ».

La récente crise sanitaire n’a pas arrangé ni les finances ni l’organisation des matchs. De nombreuses rencontres ont été annulées et du côtés des financeurs, certaines entreprises privées qui octroyaient des dotations se retrouvent en difficulté après les mois de confinement et doivent baisser ou stopper leur dons. Pour autant, le président s’est voulu rassurant.



« Nous avons beaucoup travaillé afin de réajuster le budget et faire face à nos obligations pour maintenir le club malgré les difficultés économiques que la Corse connaît. Nous avons malgré tout réussi le pari de constituer une nouvelle équipe compétitive. Nous sommes également ravis d’annoncer que notre centre de formation sera prochainement agréé par l’État ».





L’année prochaine le GFCA Volley aura néanmoins l’obligation de « jouer la montée » car la fédération impose d’être en national 2 afin de pouvoir maintenir le centre de formation. Le club a également l’ambition de développer un centre régional d’entraînement.

Quant au calendrier de Ligue A, il faut savoir que le championnat débutera le 3 octobre et s’achèvera le 18 avril. Une saison qui démarre plus tôt et qui nécessitera une logistique particulière afin de recevoir les joueurs rapidement pour leur préparation. Huit nouveaux joueurs sont attendus dont Guillaume Quesque, une recrue de qualité que le GFCA est heureux d’accueillir.

Une nouvelle équipe donc pour le GFCA Volley qui sans nul doute tiendra ses promesses face aux nouveaux challenges.



Découvrir la nouvelle équipe :