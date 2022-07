Le Festivoce revient à Pigna du 15 au 19 juillet

Ce vendredi matin, les membres du Centre National Culturel et Musical Voce , ont présenté dans l es jardins de l a Casa musicale de Pigna , la 4e édition de Festivoce .

Créé en 1975, le premier événement s'appelait alors Paese in Festa dédié à la musique et au théâtre. C'est en 1991 que Festivoce fait son apparition. "C’est le plus vieux festival de Corse existant encore. Celui d' Alzipratu , le plus ancien, n'existe plus. Le mot Festivoce a lancé Festiventu ou encore Festimare ..." souligne Jérôme Casalonga , directeur artistique du CNCM Voce .

Un événement organisé par le CNCM , qui est l'un des 8 centres nationaux de France et le seul insulaire. Il travaille toute l'année à la programmation du festival, et est également un lieu incontournable de résidence d'artistes, de recherches et d'activités autour de la musique.

" Festivoce est organisé depuis sa création, tous les ans du 15 au 19 juillet. J'appuie sur les dates . Il commence à y avoir d'autres festivals en Balagne , aux mêmes dates . Nous avons d'ailleurs fait de nombreux courriers à ce sujet. Un festival de la chanson corse sur deux jours à Lisula , les 15 et 16 juillet, idem pour celui de Lumiu . Il y a un m anque évidemment de coordinatio n , et aucune concertation. C'est dommage. Ça partage le public", déplore Jérôme Casalonga.



Une riche programmation

Chaque jour toujours 3 concerts ont lieu entre 19 à 22 heures. Les ateliers et activités habituelles se dérouleront tous les matins . Un atelier de pratique vocale , instrumentale, de percussion pour les enfants et les adultes. La danse et l'art plastique sont également de la partie. "Cette année, il y a un artiste, Yérri-Gaspar Hummel , qui présente son projet autour du chant des abeilles, " La butineuse " . C'est une installation sonore sur la Piazzalo , ouverte à la visite et la rencontre " . Il proposera des ateliers de 10h à 12h du 16 au 19 juillet où le public pourra se familiariser avec le monde des abeilles mellifères et de l'apiculture, tout en s'engageant dans un processus artistique avec des improvisations sonores autour de ces thématiques. Le 19 au soir, il invitera à une installation sonore accompagnée par un saxophone, d urant laquell e , l'artiste dialoguera avec les abeilles.

"Le vendredi, nous ferons l'inauguration du festival, où sont invités nos différents partenaires. À cette occasion, une troupe LaFlux de jeunes danseurs animera cet instant".



Et comme à chaque édition, Festivoce propose un programme, riche et variée qui invite à découvrir ou redécouvrir de nombreux artistes. "Cette année, la plupart des concerts sont dédiés e t réalisés pas des femme s , qui font l' essentiel de la programmation. Suarine , Telli Turnalar , Balkan Paradise , Sequenza 9.3, les mystères de voix bulgares, Gülay Hacer Toruk ".



Des tarifs attractifs sont proposés par les organisateurs pour permettre au public d'assister à un maximum de représentations. Les concerts de 19h ou 20h sont à 10€ en tarif plein, 8€ en tarif réduit.

Ceux de 22h sont à 15€ en plein et 12€ en tarif réduit .

Le 19, pour la clôture, plus de 20 concerts au cœur du village pour 25€ et 20€. E xistent également des pas s , le ghjurnata à 25€ au pus cher et 20€ en réduit, et le Festipass à 80€ pour les 5 jours de festivité . Et une affiche signée par Jean-Paul Pancrazi . " Je suis toujours agréablement surprise par la capacité qu'a le CNCM de créer et d'imaginer ce festival. La commune accompagne bien évidemment ce festival et le CNCM tout au long de l'année et nous en sommes très heureux. Bonne route et bon festival à tou s " conclue Joséphine Martelli , maire de Pigna.