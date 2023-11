Le Festival international de la BD d'Ajaccio célébre son 21e anniversaire au Palais des Congrès

Ajaccio accueille ce week-end la 21e édition du Festival International de la Bande Dessinée sous l'organisation de l'Association Case Et Bulle. Cet événement, devenu une tradition incontournable, offre une ouverture remarquable au grand public et à la jeunesse. L'événement propose un programme riche et varié, combinant des séances de dédicaces avec des rencontres avec 28 auteurs de renom. Parmi les invités, on retrouve des figures telles qu'Eric Corbeyran, auteur des "Chevaliers Ténèbres," Miss Prickly avec "Animal Jack," et Nicolas Keramidas, connu pour "Luuna."



Expositions uniques

Les festivaliers auront la chance de découvrir des expositions uniques, dont celle dédiée à "Goldorak," rassemblant 25 planches géantes de l'album éponyme signé par des artistes de renom. Alexis Sentenac, l'un des contributeurs, sera également présent pour partager son expérience.



Ateliers et animations

Outre les dédicaces et les expositions, le festival propose des ateliers créatifs et des animations, offrant aux visiteurs une immersion totale dans l'univers de la bande dessinée. Des "concerts de dessins" mêlant musique et création visuelle seront également à l'affiche.



Informations pratiques

L'événement se déroulera au Palais des Congrès, quai L'Herminier, du 10 au 12 novembre, de 10 à 18 heures. L'entrée est libre, offrant ainsi à tous l'opportunité de participer à cette célébration unique de la bande dessinée.