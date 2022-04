Le FC Bastia-Borgo, héroïque, arrache la victoire face au Stade Briochin (2-1).

Les Corses prenaient le match par le bon bout portant souvent le ballon sur le but breton. Les Briochins eux se contentaient de procéder en contre. Il fallait attendre la 18ème minute pour voir les joueurs de Didier Santini menacer le gardien corse Balijon. Et au fil des minutes les Bretons s’imposaient dans l’entre-jeu se créant une grosse occasion à la 29ème. La mi-temps intervenait sur le score de 0-0.

La seconde mi-temps débutait sur un coup de théâtre avec, sur une faute d’Anziani sur Benhaim, l’arbitre sortait un second carton jaune pour le joueur corse. Le FCBB poursuivait donc la rencontre à 10. En surnombre, les Griffons dominaient les débats et il fallait un grand Balijon dans les cages corses pour éviter l’ouverture du score. Saint-Brieuc trouvait cependant l’ouverture à la 68ème par Gomis. Les joueurs du président Emmanuelli avaient alors un sursaut d’orgueil et parvenaient à égaliser par Bassouamina à la 73ème.

Les Corses renversaient même la vapeur 10 minutes plus tard sur un superbe coup-franc de Bassouamina.

Les joueurs de Stéphane Rossi terminaient la partie à 9 après la blessure de MBalla à 4 minutes de la fin mais engrangeaient 3 points précieux.





Feuille de match

28ème journée de National

FC Bastia Borgo 2 - 1 Stade Briochin (0-0)

Complexe Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique

Temps : vent d’ouest faible à modéré

Spectateurs : environ 300



Arbitre centre : William Toulliou

Arbitre assistant 1 : Yann Thenard

Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora



But :

Gomis (68ème) pour le Stade Briochin

Bassouamina (73ème – 83ème) pour FCBB



Avertissements :

Anziani (20ème – 50ème) pour le FCBB

Bouedec (35ème) – Kerbrat (48ème) pour Stade Briochin



Exclusion :

Anziani (50ème) – Stéphane Rossi (entraineur 90+5) pour le FCBB





FCBB : Balijon – Rimane – Bassouamina - Giacomini (Vittori 74ème) – Guibert – Anziani – Lajugie (c) – Ba (Mbala 79ème) – Gaudin (Hamdi 79ème) – Raspentino (Marmot 57ème) – Magassouba.

Entr. : St. Rossi



STB: Pattier – Kerbrat – Boudin – Illien (Bloudeau 73ème) – Gomis (Rivollier 80ème) Maillard – Remars (Lavigne 73ème) – Le Marer (c) – Allee – Sagna – Benhaim – Bouedec.

Entr. : D. Santini



Contexte

Toujours le même : la quête de points pour le FCBB pour tenter de se sauver.



Les buts

68ème : Aux 9 m, Gomis récupère le ballon et trompe Balijon.

73ème : Sur un joli travail de Ba sur le coté droit, Bassouamina hérite du ballon et le propulse dans les filets de Pattier.

82ème : Coup-franc aux 25 m pour le FCBB. Bassouamina expédie le cuir dans la lucarne de Pattier.



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les joueurs bretons en jaune.

9ème : Coup-franc pour le FCBB à 30 m des buts de Pattier. Le tir d’Anziani est bien bloqué par le gardien breton.

11ème : Centre de la gauche de Gaudin. Raspentino au 1er poteau coupe la trajectoire du ballon de la tête juste au-dessus de la transversale du gardien breton.

12ème : Raspentino marque au 2ème poteau mais l’arbitre signale un hors-jeu.

14ème : Coup-franc d’Anziani des 35 m, décalé sur la droite. Pattier s’élève dans les airs et capte le cuir.

21ème : Coup-franc breton pour Benhaim aux 35 m. La défense corse se dégage avec difficulté face au pressing visiteur.

29ème : Centre de la droite de Gomis au 2ème poteau. Du plat de pied reprise de Remars et sauvetage sur sa ligne de Magassouba de la tête.

43ème : Frappe de Sagna à l’entrée de la surface. Le ballon passe largement au-dessus des buts corses.

45ème : Frappe lourde à ras de terre de Behaim à l’entrée de la surface corse. Balijon se détend sur sa gauche pour dévier le ballon en corner. Sur celui-ci, Remars adresse le ballon en retrait pour Behaim à l’entrée de la surface mais le ballon de l’ex-pensionnaire du SCB ne trouve pas le cadre.

48ème : Coup-Franc pour le FCBB aux 25 m, légèrement décalé sur la droite. Le missile d’Anziani frôle la transversale de Pattier.

50ème : L’arbitre sort u n

54ème : Tir d’Halée aux 9 m. Belle parade du portier corse Balijon qui sauve son but.

60ème : Corner de Giacomini de la droite. Lajugie repend de la tète au 2ème poteau. Le ballon s’élève au-dessus de la transversale de Pattier.

63ème : Tir à ras de terre de Remars à l’entrée de la surface. Balijon se détend une nouvelle fois pour mettre en corner.

90 + 5 : Coup-franc d’Hallée mais la défense corse se dégage.



Joueurs les plus en vue

Rimane – Bassouamina - Balijon pour FCBB

Benhaim – Remars pour Stade Briochin



Bilan sportif

Enfin les 3 points tant attendus.



Stéphane Rossi, entraineur FCBB

«Le match a voulu qu’on se révolte. On a montré qu’on avait du caractère. On est allés chercher quelque chose qui était inespéré à un moment. C’est la magie de ce sport qui peut être beau ou cruel et qui nous donne des moments intenses en émotions. On a fait preuve d’abnégation et de courage. On a été exemplaires. On a eu les ressources nécessaires pour égaliser et prendre l’avantage. Les joueurs ont été récompensés de leur courage. La victoire était primordiale et les choses sont un peu moins compliquées ce soir. Ça va nous donner de la force pour le match à Boulogne mardi et Cholet ensuite. C’est une bonne opération comptable .On s’est relancés. A nous maintenant d’être réguliers car on est dans la dernière ligne droite. Le deal aujourd’hui ça va être de gagner nos matchs à domicile et d’arracher des points à l’extérieur. »