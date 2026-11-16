Pour Stéphane Paganelli, intégrer le groupe signifie aussi se retrouver aux côtés d’un musicien qu’il admire. « Je me disais que j’allais chanter à côté d’un monument. » Il commence par chanter baryton, malgré une voix plutôt aiguë, avant de trouver progressivement sa place. « Au début, j’étais parfois tétanisé », confie-t-il. Depuis, les concerts se sont multipliés, mais l’exigence du chant collectif demeure.



Le chant a cappella impose une mise à nu particulière, sans instrument pour accompagner ou masquer les voix. Stéphane Paganelli, qui est aussi percussionniste, y trouve une forme de vérité musicale : « On ne triche pas. Il n’y a que la voix et ce que l’on crée ensemble. La fatigue, la forme du jour, tout s’entend. » Dans une petite chapelle comme sur les scènes prestigieuses, notamment au Konzerthaus de Vienne ou à l’Opéra de Lyon, le plaisir reste le même : « On chante d’abord pour nous, pour le plaisir de créer une harmonie et de faire quelque chose de beau à six. Après, bien sûr, il y a le public. »



Cette vie de groupe, faite de répétitions, de concerts et de kilomètres parcourus ensemble, a fini par créer un lien singulier entre les chanteurs. « Nous ne sommes pas tout à fait des amis, nous ne sommes pas tout à fait une famille. Nous sommes le Chœur de Sartène », résume Stéphane Paganelli. Une identité collective qui s’est construite au fil du temps et que les tournées n’ont fait que renforcer.



« La musique est le seul pays sans frontière »



Chine, États-Unis, Corée du Sud, Mexique, Inde… Au fil des tournées, le Chœur de Sartène a fait entendre ses voix sur de nombreuses scènes internationales. En Inde, les chanteurs ont notamment passé dix jours sur place et partagé certains moments musicaux avec des artistes locaux. « On a trouvé un public partout. La musique est un langage universel », souligne Stéphane Paganelli. Pour lui, il n’y a d’ailleurs pas de différence fondamentale entre chanter en Corse ou à l’autre bout du monde.

