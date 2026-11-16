De ses premières années de travail à ses tournées internationales, le Choeur de Sartène a construit une identité musicale singulière (©Paule Santoni)
Trente ans de concerts, des centaines de compositions et des tournées aux quatre coins du monde. Le Chœur de Sartène a parcouru bien du chemin depuis ses premières années de travail. Pourtant, à l'origine de cette aventure, il y a avant tout une idée, celle de Jean-Paul Poletti, qui souhaitait développer un travail vocal autour de chœurs à voix égales. « J'avais créé un chœur mixte, avec l'idée de constituer ensuite deux chœurs à voix égales, un de femmes et un d'hommes. Avec les femmes, c'est venu plus tard, mais avec les hommes, nous avons commencé un travail à partir de 1988 », raconte-t-il. Ce travail aboutit en 1995 à la création officielle du Chœur d'hommes de Sartène, accompagnée de la sortie d'un premier album. Les premières tournées suivent.
Au fil des années, la formation se construit et affirme sa signature. Jean-Paul Poletti en façonne une grande partie du répertoire. « Je suis d’abord compositeur, avant d’être chanteur », explique-t-il. Des centaines de morceaux plus tard, son exigence reste la même : trouver le juste équilibre entre mélodie et harmonie : « Si ça ne se chante pas, c’est que ce n’est pas une œuvre. La mélodie, c’est l’imaginaire et l’harmonie, c’est la science. Il faut obéir aux codes. »
Cette recherche musicale s’inscrit dans un héritage auquel le chanteur reste particulièrement attaché, celui de la tradition franciscaine : « On nous a imprimé une tradition. À nous de savoir la respecter et de savoir la développer. »
Une aventure collective, au fil des rencontres
En 2000, Stéphane Paganelli rejoint la formation. Il chante alors dans un petit groupe à Propriano, au sein d’un collectif qui mêle musique et engagement environnemental. À Sartène, le chœur traverse une période de renouvellement de ses effectifs. Jean-Paul Poletti cherche de nouvelles voix et lui propose de rejoindre l’aventure, en même temps qu’un autre ténor, Jean-Louis Blaineau.
Au fil des années, la formation se construit et affirme sa signature. Jean-Paul Poletti en façonne une grande partie du répertoire. « Je suis d’abord compositeur, avant d’être chanteur », explique-t-il. Des centaines de morceaux plus tard, son exigence reste la même : trouver le juste équilibre entre mélodie et harmonie : « Si ça ne se chante pas, c’est que ce n’est pas une œuvre. La mélodie, c’est l’imaginaire et l’harmonie, c’est la science. Il faut obéir aux codes. »
Cette recherche musicale s’inscrit dans un héritage auquel le chanteur reste particulièrement attaché, celui de la tradition franciscaine : « On nous a imprimé une tradition. À nous de savoir la respecter et de savoir la développer. »
Une aventure collective, au fil des rencontres
En 2000, Stéphane Paganelli rejoint la formation. Il chante alors dans un petit groupe à Propriano, au sein d’un collectif qui mêle musique et engagement environnemental. À Sartène, le chœur traverse une période de renouvellement de ses effectifs. Jean-Paul Poletti cherche de nouvelles voix et lui propose de rejoindre l’aventure, en même temps qu’un autre ténor, Jean-Louis Blaineau.
Pour Stéphane Paganelli, intégrer le groupe signifie aussi se retrouver aux côtés d’un musicien qu’il admire. « Je me disais que j’allais chanter à côté d’un monument. » Il commence par chanter baryton, malgré une voix plutôt aiguë, avant de trouver progressivement sa place. « Au début, j’étais parfois tétanisé », confie-t-il. Depuis, les concerts se sont multipliés, mais l’exigence du chant collectif demeure.
Le chant a cappella impose une mise à nu particulière, sans instrument pour accompagner ou masquer les voix. Stéphane Paganelli, qui est aussi percussionniste, y trouve une forme de vérité musicale : « On ne triche pas. Il n’y a que la voix et ce que l’on crée ensemble. La fatigue, la forme du jour, tout s’entend. » Dans une petite chapelle comme sur les scènes prestigieuses, notamment au Konzerthaus de Vienne ou à l’Opéra de Lyon, le plaisir reste le même : « On chante d’abord pour nous, pour le plaisir de créer une harmonie et de faire quelque chose de beau à six. Après, bien sûr, il y a le public. »
Cette vie de groupe, faite de répétitions, de concerts et de kilomètres parcourus ensemble, a fini par créer un lien singulier entre les chanteurs. « Nous ne sommes pas tout à fait des amis, nous ne sommes pas tout à fait une famille. Nous sommes le Chœur de Sartène », résume Stéphane Paganelli. Une identité collective qui s’est construite au fil du temps et que les tournées n’ont fait que renforcer.
« La musique est le seul pays sans frontière »
Chine, États-Unis, Corée du Sud, Mexique, Inde… Au fil des tournées, le Chœur de Sartène a fait entendre ses voix sur de nombreuses scènes internationales. En Inde, les chanteurs ont notamment passé dix jours sur place et partagé certains moments musicaux avec des artistes locaux. « On a trouvé un public partout. La musique est un langage universel », souligne Stéphane Paganelli. Pour lui, il n’y a d’ailleurs pas de différence fondamentale entre chanter en Corse ou à l’autre bout du monde.
Le chant a cappella impose une mise à nu particulière, sans instrument pour accompagner ou masquer les voix. Stéphane Paganelli, qui est aussi percussionniste, y trouve une forme de vérité musicale : « On ne triche pas. Il n’y a que la voix et ce que l’on crée ensemble. La fatigue, la forme du jour, tout s’entend. » Dans une petite chapelle comme sur les scènes prestigieuses, notamment au Konzerthaus de Vienne ou à l’Opéra de Lyon, le plaisir reste le même : « On chante d’abord pour nous, pour le plaisir de créer une harmonie et de faire quelque chose de beau à six. Après, bien sûr, il y a le public. »
Cette vie de groupe, faite de répétitions, de concerts et de kilomètres parcourus ensemble, a fini par créer un lien singulier entre les chanteurs. « Nous ne sommes pas tout à fait des amis, nous ne sommes pas tout à fait une famille. Nous sommes le Chœur de Sartène », résume Stéphane Paganelli. Une identité collective qui s’est construite au fil du temps et que les tournées n’ont fait que renforcer.
« La musique est le seul pays sans frontière »
Chine, États-Unis, Corée du Sud, Mexique, Inde… Au fil des tournées, le Chœur de Sartène a fait entendre ses voix sur de nombreuses scènes internationales. En Inde, les chanteurs ont notamment passé dix jours sur place et partagé certains moments musicaux avec des artistes locaux. « On a trouvé un public partout. La musique est un langage universel », souligne Stéphane Paganelli. Pour lui, il n’y a d’ailleurs pas de différence fondamentale entre chanter en Corse ou à l’autre bout du monde.
La tournée se poursuivra jusqu’à la fin du mois de décembre, avec notamment deux soirées à Sartène, avant une pause hivernale et une reprise en mars
Les premières rencontres suscitent souvent la curiosité, puis les spectateurs deviennent parfois des habitués. Le chœur découvre ainsi, au fil des voyages, des publics sensibles à cette musique, même lorsqu’ils ne connaissent ni la langue ni la culture dont elle est issue. Pour Jean-Paul Poletti, cette ouverture au monde ne s’oppose pas à l’attachement aux racines. Le chœur porte avec lui une part de la Corse, tout en défendant une musique qui dépasse les frontières. « La musique est le seul pays sans frontière, il faut garder ça comme ça », estime-t-il.
La tournée se poursuivra jusqu’à la fin du mois de décembre, avec notamment deux soirées à Sartène, avant une pause hivernale et une reprise en mars. Après près de trente ans de route, le lien qui unit les chanteurs reste difficile à définir autrement que par leur nom commun. Stéphane Paganelli le dit ainsi : « Nous sommes le Chœur de Sartène, qui sillonne les routes depuis bientôt trente ans. »
La tournée se poursuivra jusqu’à la fin du mois de décembre, avec notamment deux soirées à Sartène, avant une pause hivernale et une reprise en mars. Après près de trente ans de route, le lien qui unit les chanteurs reste difficile à définir autrement que par leur nom commun. Stéphane Paganelli le dit ainsi : « Nous sommes le Chœur de Sartène, qui sillonne les routes depuis bientôt trente ans. »
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