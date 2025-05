Le Championnat de Corse de Voile Légère fait escale à Furiani : 50 compétiteurs attendus

C’est une journée placée sous le signe du sport et du vent qui se prépare sur le lido de la Marana. Le samedi 25 mai, la base nautique du Tombulu Biancu, accueillera une étape régionale de voile légère organisée par le Club Nautique Bastiais. Cette régate de ligue, ouverte aux divisions 1 et 2 de Catamarans de sport ainsi qu’aux Optimist division 2, comptera pour le Championnat de Corse.



Les compétitions se dérouleront sur des parcours construits avec des bouées placées en face du club, avec des départs face au vent pour les catamarans de division 1 et au vent de travers pour les divisions 2. En parallèle, une régate de club en Laser Pico est également programmée pour les amateurs locaux.



Sur l’eau, les participants – enfants sur Optimist, pré-adolescents, adolescents et adultes sur Catamarans – devraient être près de 50 à s’affronter au fil des manches prévues tout au long de la journée. Le programme prévoit une confirmation des inscriptions entre 9h et 10h, le premier départ étant fixé à 11h. Les dernières manches s’élanceront jusqu’à 16h. La compétition sera placée sous la direction de Christophe Dumoulin, secrétaire général de la Ligue Corse de Voile, président du comité de course. Il sera assisté de Charles-Hubert Poitrat, président du Club Nautique Bastiais.



Ouverte à tous, la journée se veut également familiale et accessible au grand public, qui pourra suivre les départs depuis la plage.