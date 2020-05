Le Centre Covid-19 de l'ILe-Rousse a fermé ses portes mais le virus circule toujours en Balagne

Le Centre Covid-19 de l'Ile-Rousse-Balagne a fermé ses portes depuis le 7 mai dernier. Désormais, les patients qui présentent des symptômes largement décrit depuis l'arrivée de ce virus doivent prendre contact en composant le numéro unique mis en place depuis le début ou en s'adressant à leur médecin en se rendant sur place ou en télé consultation;

En cas de suspicion du Virus Covid-19, seuls les médecins sont habilités à prescrire un test coronavirus PCR effectués par le laboratoire d'analyse médicale de l'Ile-Rousse ou par des infirmières formées depuis à cette technique de prélèvement.

Ces locaux du Centre Covid19 de Balagne installés immeuble '3G" à l'Ile-Rousse, mis à disposition par la Communauté de Communes de l'Ile-Rousse-Balagne va retrouver sa fonction première de crèche intercommunale.



Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la fermeture de ce Centre ne signifie pas pour autant que l'épidémie est derrière nous puisque en effet, de l'avis même du corps médical le virus circule toujours en Balagne.

Une information qui était confirmée par le docteur François Agostini joint ce vendredi matin par téléphone:

"D'un point de vue épidémiologique on voit bien que le virus circule encore sur la microrégion de Balagne et je reconnais que nous étions peut-être un peu top optimistes la semaine dernière. Aujourd'hui, certes faible, on voit bien que la circulation virale existe, ce qui ne manque pas de nous inquiéter. C'est la raison pour laquelle nous devons plus que jamais respecter les règles sanitaires mais aussi les gestes barrières du Covid-19. On constate aussi que malgré les efforts des municipalités, certaines communes et plus particulièrement les villages manquent encore de masques. On voit par exemple que certains patients viennent au cabinet médical sans masque et ce pour plusieurs raisons. Dans ce contexte où l'on constate que le virus circule encore un peu en Balagne, c'est clair que cette situation nous préoccupe.

Malgré ça, la situation est sous contrôle. Notre rôle, notre devoir aujourd'hui, c'est bien évidemment de rester très attentifs à l'évolution de la situation et de gérer la situation comme j'ai pu l'expliquer en cas de Covid positif. Il est aussi de notre devoir de faire remonter les informations auprès de la plateforme Ameli. A elle ensuite de faire le nécessaire pour remonter jusqu'aux personnes qui ont été en contact avec la personne positive et de faire le nécessaire pour les dépister et les isoler".



Des enfants en souffrance psychique



Le docteur Agostini se réjouit depuis le déconfinement de voir des jeunes circuler à pied ou sur leurs deux-roues, mais regrette que certains ne respectent pas toutes les règles sanitaires.

"On voit que bon nombre de parents ont milité pour qu'il n'y ai pas d'ouverture des écoles et des collèges et envoient aujourd'hui leurs enfants se promener et se réunir à plusieurs, au mépris de toutes les règles sanitaires, et ça ce n'est pas très bien".*

Autre sujet de préoccupation, et non des moindres, celui de l'effet qu'a pu avoir le confinement chez certains enfants en bas-âge, pré adolescents ou adolescents.

" On constate effectivement que des enfants et ados souffrent de problèmes psychologiques. Nous avons des alertes qui nous viennent de la pédiatrie et de la pédopsychiatrie. On voit des enfants en détresse, souffrant de dépression et cela nous préoccupe beaucoup, ça peut laisser des traces longues et embêtantes. C'est un problème à prendre très au sérieux "

Le docteur Agostini conclue en rappelant les règles sanitaires : "Respectez les distanciation sociale et mesures barrière, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant en cas de suspicion de virus bien entendu mais aussi si vous avez des inquiétudes concernant vos pathologies habituelles."