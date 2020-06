Le Bastia Agglo Futsal ambitieux

Si on regarde dans le rétroviseur, cette saison 2019/2020 s’avère plutôt positive pour le club qui venait d’être relégué de D1 à D2. « Nous repartions de zéro avec une relégation difficile à digérer» souligne Jean-Charles Dottel, joueur emblématique et dirigeant du club. « Au final on fait une bonne saison avec le maintien acquis dès le mois de janvier. Au fil des matchs et au pied du podium, le titre devenait même accessible ». Hélas le coronavirus est arrivé, la saison arrêtée et donc un certain sentiment de frustration.





Le BAF retient aussi de cette saison l’excellent parcours de ses jeunes. « Nos U13 ont remporté le titre de Champion PACA Sud, devançant des équipes expérimentées comme Hyères, Draguignan et le champion en titre St-Max» explique Jean-Charles Dottel. Et ce n’est pas tout puisque Florian Baccarelli, gardien de but de l’équipe première a été élu, par l’ensemble des joueurs et dirigeants des clubs de D2, meilleur gardien de D2.



Après un confinement parfois difficile à gérer, le club repart de plus belle. « Malgré l’arrêt des compétitions, le club a continué à vivre. Les dirigeants ont pris régulièrement des nouvelles de tous les joueurs du club et nous avons réalisé des vidéos. C’était pour nous une façon conviviale de prendre part au confinement». La nouvelle saison de D2 se profile donc à l’horizon et le club se réjouit d’avoir bouclé son recrutement avec déjà l’arrivée d’un nouvel entraîneur en provenance du Portugal : Claudio Garcia. Il aura pour adjoint Ricardo Lopes (Ghjuventu Bastia) qui s’occupera aussi de l’équipe réserve évoluant en R1. Coté joueurs, les départs des 3 joueurs étrangers (Omabegho, Lana et Guesinho) ont été compensés par les arrivées de 3 autres: Joâo Neves (Benfica Lisbonne), Igor Eduardo (FC Kingersheim) et Iam Leo Belmani (Grèce). L’effectif a aussi été étoffé avec les signatures de Issam Benhkime (Toulouse Plaisance), Cédric Peyrot (EF Bastia) et Meddy Orneck (SC Bastia).





Les dirigeants affichent clairement l’accession en D1, mais la formation sera aussi une des priorités de cette saison. « Nous sommes en train de mettre en place notre Pôle Formation Futsal allant des catégories U11 à U18 avec le but à long terme de former nos futurs joueurs de l’équipe fanion. Le BAF est le porte-drapeau du Futsal insulaire depuis plus de 15 ans et pour le rester il n’y a qu’un seul moyen: la formation» souligne Jean-Charles Dottel. Et un des symboles de cette formation, Romain Di Filippo, 17 ans, sera d’ailleurs incorporé dans le groupe D2 cette saison. «Sportivement son potentiel est très intéressant et il représente ce que le club souhaite mettre en avant, la formation de jeunes joueurs insulaires» déclare J.-C. Dottel.

Quant à la reprise des entraînements, elle devrait se faire d’ici le 4 juillet pour les U13 et les seniors.