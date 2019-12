Le 7ème congrès annuel de la Société d'Imagerie de la Femme aura lieu au Palais des Congrès d'Ajaccio en juin 2020

«Le prochain congrès de la SIFEM aura lieu en Corse en 2020 avec comme thème - Au-delà de nos frontières – Aldilà di é nostre confine - » explique le Dr J.Orabona, radiologue à l’hôpital de Bastia. «Les objectifs du programme scientifique de la SIFEM 2020 Corsica seront d’enrichir nos connaissances spécifiques grâce à l’expertise de spécialistes, riches d’horizons différents. De nombreuses frontières, technologiques, anatomiques, géographiques… seront ainsi abordées, en binômes de spécialistes ».



Après 6 éditions sur le continent mais aussi dans des pays francophones (Luxembourg, Belgique, Principauté de Monaco), la SIFEM a décidé cette année de faire venir ses spécialistes en Corse. « La SIFEM a pour objet de promouvoir l'imagerie diagnostique et thérapeutique du pelvis féminin et du sein » explique le professeur Marc Bazot Giorgi, radiologue à l’hôpital de Bastia. «Elle organise notamment des réunions scientifiques et des réunions de formation, participe à l'élaboration et la promotion d’activités de recherche scientifique ou encore assure des formations validées et validantes, de manière générale elle œuvre pour une meilleure organisation de l’imagerie de la femme ».



Ce congrès annuel fait une large place à des présentations de synthèse concernant l'état de l'art en imagerie sans pourtant négliger des aspects organisationnels (dépistage en particulier) ou les modalités de prise en charge des patientes (plan cancer). Le congrès est aussi l'occasion de confrontations avec les industriels qui viennent montrer les derniers développements en matériels. Les séances sont complétées par des cours, des ateliers et des posters affichés ou électroniques. «Les sessions plénières de gynécologie du jeudi 11 juin et de sénologie du vendredi 12 seront organisées simultanément avec des ateliers pratiques de sénologie et de gynécologie sur chaque journée de formation. Le samedi 13 au matin sera consacré à une revue des données bibliographiques de l’année, à un exposé des thématiques des études scientifiques et technologiques en cours. Enfin, un « Quizz » final opposant médecins Corses et « Pinzutti » clôturera notre congrès » précise encore le Dr J.Orabona. «Parallèlement une formation spécifique sur les bonnes pratiques de prescription et d’analyse des examens d’imagerie en imagerie de la femme sera proposée aux médecins généralistes et gynécologues de Corse » conclut le professeur Marc Bazot Giorgi.



CNI a rencontré les deux radiologues bastiais, co-présidents du comité d’organisation de cette 7ème édition.



*COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Marc BAZOT, Paris et Bastia

Corinne BALLEYGUIER, Villejuif

Jocelyne CHOPIER, Bastia

Aurèlie JALAGUIER COUDRAY, Marseille

Valerie JUHAN DUGUET, Marseille

Joseph ORABONA, Bastia

COMITÉ D’ORGANISATION :

Joseph ORABONA, Bastia

Marc BAZOT, Paris et Bastia

Caroline RANC, Bastia

Pierre KAEMMERLEN, Ajaccio

Carole MAFFIOLO, Ajaccio

Michel MOZZICONACCI, Ajaccio