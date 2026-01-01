La vigilance sécheresse levée en Haute-Corse

(Photos Gérard Baldocchi)





Réuni ce lundi sous la présidence du préfet Michel Prosic et en présence de l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de l’eau, le comité de ressources en eau a décidé de lever la vigilance sécheresse en Haute-Corse. Une décision prise alors que les pluies des mois de décembre et de janvier ont permis « d’inverser nettement les tendances du début de la saison de recharge ». Selon les autorités, « le cumul agrégé atteint 114 % de la normale partielle et 82 % de la saison de recharge complète ». « Il reste deux mois et demi pour atteindre le cumul d’une année moyenne, ce qui semble donc tout à fait atteignable, voire dépassable, si les pluies tombent comme classiquement à ces époques de l’année. »





Dans le détail, le mois de décembre 2025 « a été excédentaire en termes de pluviométrie, le cumul agrégé ayant atteint 256 % de la normale mensuelle avec un cumul de 306 mm ». Le début du mois de janvier a quant à lui permis de relever « d’importants cumuls de précipitations entre la Falasorma et une partie de la Plaine orientale ». « Le cumul agrégé sur le mois de janvier sera certainement supérieur à la moyenne mensuelle en lien avec les événements en cours des 18, 19 et 20 janvier », précise la préfecture.





Si l’est et l’ouest de l’île ont connu une forte disparité, celle-ci « n’est plus marquée, l’ensemble du territoire présentant désormais des sols humides ». Concernant l’indicateur de sécheresse agricole, « on note une amélioration progressive de la situation bien qu’une fragilité persiste sur le Cortenais, la Castagniccia et la Plaine orientale nord ». « Néanmoins, les récentes précipitations devraient permettre à l’ensemble du département de bénéficier de sols humides ou proches de la normale », détaillent les autorités.

