La savonnerie de la Figarella au Salon de l'Agriculture à Paris

Patrick Ravel est agriculteur et son épouse Sophie infirmière à l'Unité de Soins Longue Durée (USLD) du Centre Hospitalier Calvi-Balagne.Inventifs, créateurs, dynamiques, ils ont décidé de se lancer un défi, et non des moindres, celui de s'engager dans la fabrication artisanale de savons selon une technique de saponification à froid, méthode la plus simple pour réaliser des savons 100% naturels.Créer sa propre entreprise n'est pas toujours chose facile, qui plus lorsqu'il s'agit de l'implanter en milieu rural.Pourtant, sans aides financières, mais avec des conseils avisés de la Chambre de métiers, Patrick et Sophie Ravel ont décidé il y a maintenant deux ans de se lancer dans cette belle aventure faite de passion.Le laboratoire de fabrication aux normes européenne a été construit sur la propriété familiale située "Ponte a Vignali", commune de Moncale.Sophie Ravel et Aurélie Barboza qui a rejoint l'équipe dans cette aventure, ont intégré l'Université Européenne des Saveurs et des Senteurs de Forcalquirer, dans les Alpes de Haute-Provence pour une formation diplômante en savonnerie, savonnerie liquide et cosmétique.Diplômes en poche, Sophie et Aurélie n'avaient plus qu'à franchir le pas." C'est vrai que les débuts ont été poussifs, notamment la première année mais, sans aller jusqu'à dire que la savonnerie est définitivement rentable, nous arrivons à dégager de petits salaires et notre entreprise apprend à se faire connaître, notamment en participant l'été à toutes les foires estampillées Fédération des Foires Rurales Agricoles et Artisanales de Corse ou encore à celle de Marseille l'année dernière. Nos produits sont également diffusés par Corsica Beauty. Nous avons aussi créé notre propre site et nous recevons des groupes et les invitons à découvrir notre panel de savons. Les retours que nous avons sont encourageants et nous incitent à aller encore plus de l'avant" explique Sophie, avant de poursuivre: " Nos produits sont élaborés avec des huiles végétales (huile d'olive AOP Corse, tournesol, ricin, amande douce) et des beurres, karité et coco, sans huile de palme. Nous proposons une gamme variée de savons pour le corps, les cheveux, la barbe.... L'un de nos produits phares c'est celui du savon douceur lactée composée à base de lait de chèvre issu de l'exploitation de mon mari. Il est tout doux pour toute la famille, futur maman et bébé. Notre priorité est d'utiliser les richesses de notre terre pour proposer une variété de savons enrichis en beurres de coco, karité et argiles".Les bienfaits de ces savons sont multiples: il répare et hydrate les peaux sensibles, adouci et soulage les peaux atopiques (eczéma et acné), idéal pour bébé en sortie de maternité...Sa composition: acides aminés comparable à la protéine de lait maternel, vitamine A, co-enzyme Q10: anti oxydante, lutte contre le vieillissement, acides gras: pouvoir hydratant et anti-bactérien...La savonnerie Figarella compte élargir son activité en proposant aussi des savons liquides.La fabrication des savons est réalisée en basse saison afin de pouvoir se libérer l'été pour les foires et autres manifestations.Artisan savonnier est tout un art qui demande une très grande concentration et qui fait la part belle à l'imagination de l'artisan et au travail à la main, tout comme un chef cuisinier ou autre.Pour les lecteurs de CNI, la savonnerie Figarella nous a invité à assister à la fabrication au même de son laboratoire.Équipé de sur-chausse ,pour la propreté et l'hygiène du laboratoire et d'une charlotte sur la tête pour éviter la chute de cheveux, nous pénétrons dans l'unité.Patrick Ravel et Aurélie Barboza préparent avec minutie tout le matériel et produits nécessaires, alors que Sophie nous explique le processus de fabrication, insistant sur le fait que tout est réalisé à la main et de façon très artisanale, tout en respectant la législation de 2009 en matière de produits cosmétiques, avant de commenter les faits et gestes de Patrick Aurélie:" Comme vous pouvez le constater, le laboratoire est aux norme européennes et la fabrication ancestrale.La saponification à froid est une réaction chimique obtenue par le mélange d'un corps gras d'huiles précieuses de qualité avec de la potasse de soude qui nous arrive en billes et que nous diluons, d'où le port obligatoire de gants, masque et lunette de protection. On mélange la lessive de soude avec la préparation d'huiles générales à l'aide d'un mixeur. Progressivement le mélange change de consistance et devient opaque. C'est le processus de saponification qui débute.La pâte à savon est ensuite coulée dans des moules à savon préalablement chemisés avec du papier alimentaire pour une durée de 24 heures.Ce n'est qu'après ce laps de temps que nous utilisons d'affinage comme pour un fromage sauf que la le produit est déposé en salle de cure. aérée et à l'abri de la lumière et de l'humidité, à une température ambiante et constante pour une durée de 4 à 6 semaines. Durant ce temps, les savons vont s'assécher, perdre en masse et durcir.Estampillés, ils seront alors disponibles à la vente".Tout le travail de nos artisans savonniers sera présenté, non sans fierté, au prochain salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes le 22 février à Paris.La Savonnerie de la Figarella représentera tout le savoir-faire d'une petite entreprise issue du rural en Corse.