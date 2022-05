La rivière expliquée aux enfants en Castagniccia

Le programme « La rivière m’a dit » est un programme national qui s’inscrit dans les objectifs de la DDCE, directive Cadre européenne sur l’Eau. A l’échelle régionale, il est piloté par la FNE/URVN, France Nature Environnement (Fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement), avec un cofinancement de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse.





En Corse, il a reçu le soutien de différentes structures telles : OEC, Office de l'Environnement de la Corse, CEN Corse (Conservatoire d'Espaces naturels), SPNC, Scola Pesca è Natura di a Corsica et Acqua Vanua (club de pirogues pour la balade).

« Le programme permet aux enfants, par le biais d'animations simples et ludiques en classe et sur le terrain, de mieux connaître les cours d'eau proches de chez eux » explique Martin Viollat-Orsoni, chargé de projets environnement à la Communauté de Communes de Castagniccia. « C’est la 2e édition de cette animation et l’an passé elle avait connu un grand succès et l’OEC nous a renouvelé son aide cette année. Il y a tout d’abord des interventions en classes, celles de CE2 à CM2, de mars à mai, à raison de 4 demi-journées et une journée complète, puis sur place, en extérieur sur le Golo et le Fium’altu. Les enfants découvrent les cours d’eau, leur fonctionnement, leur débit, la faune et la flore qui y sont associées, le problème des déchets, en amont et en aval dans la mer. On intervient notamment dans les écoles de villages de moyenne montagne ».





Le travail est bien structuré et chaque école travaille sur une portion de la rivière : source, milieu et embouchure pour avoir une continuité. « Chaque école travaille sur son secteur et ensuite on a une journée de restitution avec des stands. Elle aura lieu le 3 juin à Cap Sud avec les 3 écoles concernées, soit environ 60 élèves : deux classes de Folelli, 1 classe de Piedicroce, 1 classe de Volpajola. Il y a des échanges entre les élèves qui expliquent leur travail. On y inclut aussi la langue corse notamment pour les noms des plantes et des espèces vivantes corses. On aura 3 stands : le stand de notre communauté de communes, le stand de l’association Scola Pesca è Natura di a Corsica et un stand avec Acqua Vanua qui parlera notamment de la création de bras morts dans le Golo, de la faune et de la flore ».