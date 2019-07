La réalisatrice Mounia Meddour présente Papicha à Ajaccio

Un choix professionnel donc mais également personnel. La jeune comédienne et la réalisatrice ont connu le même parcours. Issues de familles intellectuelles algériennes, les deux femmes se retrouvent contraintes de quitter très jeunes leur pays natal. Leurs pères, réciproquement réalisateur pour Mounia et journaliste pour Lyna, se voient menacés de mort par les intégristes au pouvoir dans les années 90. Les deux familles connaitront un exil parisien. Une distance imposée qui nourrira en chacune le besoin de comprendre la violence de leur pays.

Cette réflexion, Mounia Meddour l’a porté pendant de nombreuses années. Avec Papicha, film autobiographique, fruit de 5 années de travail, elle offre le résultat de cette mise à distance sur une partie de sa vie.

« Nous étions en pleine guerre civile et les espoirs étaient bouchés. A cette période, le couvre-feu était de rigueur, être une femme était compliqué, sortir son voile ne se faisait pas .Il y avait une forte pression sociale et politique. Cette période, je l'ai vécu avec des œillères, comme le personnage de Nedjma dans le film. A 18 ans, on rêve de ses passions et de ses objectifs. Il y a cette pulsion de vie qui vous habite et qui est plus forte que tout. »

Malgré cette période agitée, Mounia Meddour ne souhaite pas quitter son pays. Elle s’était dit-elle acclimatée à cette violence et ne persevait pas les risques que la vie qu’elle choisissait pouvait lui faire encourir.