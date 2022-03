La question corse s’invite dans la campagne présidentielle

Invité sur FranceInfo ce lundi 14 mars candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo a lourdement critiqué la gestion du gouvernement concernant l'affaire Colonna. "On ne laisse pas pourrir une situation pendant une semaine", a critiqué Anne Hidalgo en réaction à l'annonce d'un déplacement en Corse, mercredi et jeudi prochains, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "C'est une façon de gérer les conflits dans le pays qui est pour le moins étonnante", estime la candidate socialiste selon laquelle cette annonce intervient tardivement, plu de huit jours après que les premières tensions, liées à la tentative d'assassinat d'Yvan Colonna, ont éclaté sur l'ile.



"Lorsque ce type de situation apparaît en Corse, cette terre que nous connaissons bien et dans laquelle il y a cette revendication nationaliste autonomiste, on y va immédiatement pour dialoguer et on s'appuie sur les élus territoriaux de Corse qui sont des élus responsables", a-t-elle insisté.

Selon elle, "on est face à un gouvernement qui ne sait pas dialoguer avec les Français, qui ne sait pas s'appuyer sur les corps intermédiaires, qui ne sait pas s'appuyer au bon moment sur les maires, sur les élus locaux".