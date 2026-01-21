La première aurore boréale de l'année observée lundi à Ajaccio

C’est la première de l’année 2026. Lundi soir, une aurore boréale a été observée depuis les îles Sanguinaires à Ajaccio. Un phénomène rare, photographié par Nicolas Calistri, passionné de météo spatiale. « L’impact a eu lieu vers 20 heures, et le temps que la magnétosphère terrestre absorbe toute cette charge, il était environ 22 heures lorsque j’ai pris les photos », explique-t-il. Si les aurores boréales sont généralement observées dans les régions proches du cercle polaire, notamment en Scandinavie, elles peuvent également apparaître à des latitudes beaucoup plus basses lors de fortes tempêtes géomagnétiques.





Un phénomène présent en Corse depuis des années





Une aurore boréale se produit lorsque des particules solaires, aussi appelées éjections de masse coronale, entrent en collision avec le champ magnétique terrestre. Des interactions qui provoquent des émissions de lumière colorée, visibles dans le ciel. « En Corse, on ne peut observer des aurores boréales que lors de fortes tempêtes géomagnétiques », précise Nicolas Calistri. « Le Soleil a un cycle solaire de 11 ans. Pendant ce cycle solaire, il y a trois phases : le minimum solaire, le pic et la phase de déclin, la phase descendante. Ici, le pic a été atteint en 2024, et on a eu de très grosses tempêtes solaires et de très belles aurores boréales. Là, on est dans cette phase de déclin, et c’est la phase que je préfère. »

