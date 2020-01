La préfète de région, Josiane Chevalier, quitte la Corse et est remplacée par le préfet de Martinique

L’annonce sera faite ce matin en Conseil des ministres. La préfète de région, Josiane Chevalier, qui avait pris ses fonctions à Ajaccio le 22 mai 2018, serait nommée : préfète de la région Grand-Est, préfète de zone de défense et de sécurité Est (Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté), préfète du Bas-Rhin à Strasbourg. Elle avait été la première femme préfète de l’île. Ses relations avec l’Exécutif corse ont été tendues, compliquées, voire même querelleuses. Jusqu’au bout, elle a symbolisé le rejet macroniste du pouvoir nationaliste qu’elle a tenté de contrer et d’affaiblir de toutes les manières en accumulant les contentieux, en utilisant le contrôle de légalité comme une arme, jusqu’à une plainte personnelle en pénal contre le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, dans le cadre du déploiement du réseau haut-débit. Alors que le Premier Ministre, pour déminer sa venue dans l'île, avait annulé le recours au fond de l’Etat sur ce marché vital pour le développement économique de la Corse, - après, il est vrai, avoir perdu sur la forme au tribunal administratif de Bastia - la Préfète a, dans sa réponse à la juridiction administrative, renvoyé l’enquête préliminaire au pénal. Ce fut la plus parfaite illustration de la guerre sournoise livrée contre le pouvoir nationaliste pour le bloquer dans ses actions. Sans compter le dossier des paillotes, des AOT, Autorisations d’occupation temporaire du domaine public, de l'agriculture, des déchets... Très critiquée localement, son départ marquera-t-il une ère nouvelle dans les relations entre l’Elysée et la Corse ? Il est bien trop tôt pour le dire.