La photojournaliste Lizzie Sadin à la rencontre d’élèves du Lycée Jules Antonini d’Ajaccio

Sensibiliser les élèves sur des sujets à caractère social portant sur les droits humains, tel était l’objectif de Lizzie Sadin, journaliste-photoreporter engagée qui était au lycée professionnel Jules Antonini d’Ajaccio ce lundi matin. « Nous avons rencontré Lizzie à Bastia, explique Florence Zumallo, enseignante en lettres et histoire au sein de l’établissement, c’était à l’occasion de sa venue pour des échanges sur les médias, « Former, informer, déformer » sur l’histoire et les images. On a tout fait pour qu’elle intervienne dans nos classes et particulièrement celle de 1re qui est déjà en projet avec Jérôme Ferrari au Laetitia sur son roman « À son image » dont le personnage principal est reporter. Il y avait, à travers ce romanet le parcours de Lizzie Sadin, un vrai questionnement.»



La journaliste-reporter est donc venue à la rencontre de la classe de première afin de diffuser des photos prises aux quatre coins du Globe dans le cadre de son travail, commenter les conditions dans lesquelles elle a pris ces clichés et échanger avec les élèves. « Cela, ajoute l’enseignante, a suscité de réelles interrogations sur la violence des images, ce que l’on peut ou doit publier ou non, et pourquoi. Il était important que Lizzie Sadin vienne montrer et expliquer tout cela. »



Ainsi, de 8 à 16 heures, la reporter a diffusé des clichés parfois très durs évoquant des mineurs incarcérés dans des prisons d’Amérique-du-Sud pour avoir volé du riz, des néonazis en Hongrie, des femmes ayant subi des violences...Plus de quatre heures à commenter des dizaines d’images parfois choquantes, échanger et répondre aux questions des élèves.

« C’était un moment de partage, sensibilisation et communication, rappelle la journaliste, il fait suite à une rencontre faite au Centre méditerranéen de la Photographie à Bastia. J’y avais rencontré plusieurs enseignants de collèges et lycées. Après avoir vu mon travail, en octobre dernier, ils m’ont demandé de venir ici à Ajaccio. Ces élèves ont été très vifs, attentifs et à l’écoute. Ce travail auprès d'eux s'inscrit dans le droit fil de ma démarche. Je me dois de leur donner à voir ce que je vais chercher comme image et information en tant que journaliste. Il est important qu’ils prennent conscience des choses du monde. » « Photographier signifie écrire avec la lumière »



Cela fait prendre du recul

De leur côté, les élèves ont été touchés par tout ce qui a été vu ou dit. Très concentrés, ils n’ont pas été avares de questionnement. Ils ont même, au sortir de cette journée, livré une analyse très lucide. « On a vu des photos en noir et blanc qui montraient des prisons dans différents pays, commente Baptiste, on a pu mesurer les différentes condamnations selon les pays. De longues années de prison pour un simple vol à l’étalage et encore, pour manger ou nourrir sa famille. Les clichés en noir et blanc choquent beaucoup plus. »



« Cela nous fait beaucoup relativiser sur notre mode de vie, analyse Marie-Caroline, ce que l’on a vu paraît tellement irréel qu’on n’a pas l’impression de vivre dans le même monde, les photos parlent plus que des mots... »



Enfin, Lucas donne également son point de vue. « La vie de ces personnes est bien pire que la nôtre, cela fait prendre du recul, analyse-t-il, on a une vie plutôt simple par rapport à d’autres... »



« J’ai une fibre sociale, souligne la photographe-reporter en guise de conclusion, j’ai été animatrice socio-éducative, éducatrice et formatrice pour adultes. Pour moi, l’appareil photo qui sert à rentrer dans des mondes différents m’ouvre des portes pour que je puisse en rendre compte ensuite. Photographier signifie écrire avec la lumière. J’écris avec de la lumière et j’essaie, ensuite, avec cette lumière, de sortir les gens de l’ombre... »



Lizzie Sadin sera à Calvi puis Bastia les prochains jours toujours animée de la même passion d’échanger et communiquer. Mais elle a d’ores et déjà pris rendez-vous pour l’an prochain à Ajaccio.