La paroisse de Calvi invite les Balanins à suivre de chez eux par la prière la Semaine Sainte et les fêtes de Pâques

"Chères amies, chers amis, comme vous le savez les circonstances actuelles ne nous permettront pas de célébrer comme d’habitude la Semaine Sainte et les fêtes de Pâques. C’est pourquoi, conformément aux directives officielles, il n’y aura ni processions, ni reposoirs, ni aucun regroupement dans nos églises ou dans les rues de nos villages et de nos villes. Je célébrerai la messe des Rameaux ce dimanche 5 avril en l’église Sainte Marie Majeure : je vous invite à vous unir par la prière, depuis votre domicile, à cette célébration ainsi qu’aux suivantes.





Voici le programme que je vous propose pour cette semaine :

• DIMANCHE DES RAMEAUX : Bénédiction et Messe à 09h30

• JEUDI SAINT : Messe à 17h00

• VENDREDI SAINT : Office de la Croix à 15h00

• SAMEDI SAINT : pas d’office

• DIMANCHE DE PÂQUES : Messe à 09h30

Frères et sœurs, l’épreuve que nous traversons ne doit pas nous faire perdre l’espérance mais elle nous invite à jeter un regard nouveau sur la profondeur de notre foi et sur la cohérence de nos vies : comment changer nos cœurs pour les rendre conformes au dessein d’amour de Dieu ? Sommes-nous assez attentifs aux autres, aux plus pauvres, aux exclus ? Saurons-nous nous détourner des idoles et des illusions de notre société de consommation ? Que ferons-nous concrètement demain pour respecter et préserver la création, l’environnement, cette maison commune qui nous a été confiée ?

Restons unis et convertissons-nous".

Votre curé, P. Ange-Michel VALERY