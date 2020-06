La météo du samedi 13 juin 2020 en Corse

Charles Monti le Samedi 13 Juin 2020 à 07:06

Le temps sera encore instable ce samedi avec des éclaircies en début de journée et des développements nuageux dès la fin de la matinée donnant des orages, la région étant place en vigilance jaune (voir par ailleurs). Vent d’Est dominant faible à modéré. Températures maximales en hausse, se rapprochant des valeurs de saison : de 17 à 24 degrés



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements