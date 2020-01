La météo du lundi 27 janvier 2020 en Corse

Charles Monti le Lundi 27 Janvier 2020 à 06:47

Les éclaircies prédomineront sur l’Est de l’île alors que coté ouest des nuages se formeront, lâchant quelques gouttes entre Ajaccio et Bonifacio, puis sur la Balagne la nuit suivante. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 1600 mètres. En matinée le vent d’ouest va s’établir du Cap Corse aux Bouches de Bonifacio en passant par la Balagne, 40 à 60 km/h. Les températures maximales bien supérieures aux normales s’étageront entre 9 et 15 degrés du centre vers le bord de mer.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.



A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements