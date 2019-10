La météo du Vendredi 4 Octobre 2019 en Corse

VL le Vendredi 4 Octobre 2019 à 06:08

Du soleil en ce vendredi même si quelques nuages apparaissent ici ou là, le temps restera sec. Le vent d’ouest à sud-ouest soufflera assez fort dans le Cap Corse et en Balagne, 40 à 60 km/h. Ailleurs vent variable faible. Températures maximales encore en baisse et enfin conformes aux températures de saison : 18 à 24 degrés.



