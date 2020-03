La météo du Mercredi 25 Mars 2020 en Corse

Charles Monti le Mercredi 25 Mars 2020 à 07:45

Des averses de neige affecteront le relief dès 400-600 m d'altitude ce mercredi matin et concerneront l'ensemble des versants nord et orientaux et s’étendront aussi au sillon central et Cortenais, au Nebbiu ainsi qu'à la Castagniccia. La neige tombe dès 400-600 m mais dès 300 m d'altitude localement.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.

