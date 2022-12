La magie de Noël sur le parvis de Saint Roch à Bastia

Il est 15h. Un homme, la soixantaine, traine sa peine jusqu’à l’entrée de l’église. Il s’assoit plein de tristesse sur les marches de celle-ci. Il semble porter le poids du monde sur ses épaules. Il pose son vieux chapeau près de lui. Sa tête est basse. L’homme est en détresse. Les gens autour de lui ne font que passer… sans le voir.Une petite fille, tout de rouge habillée, semble elle aussi l’ignorer. Elle traverse la petite place mais s’arrête soudain, revient sur ses pas, regarde l'homme. Elle lui sourit, tente par quelques mimiques d’égayer, d'illuminer son regard. Peine perdue. L’homme reste prostré.Elle lui tend alors son bonnet de Noël, mais l’homme décline l’offre. Elle insiste. Il finit par le poser sur sa tête. Mais son visage reste fermé. Têtue, d’un paquet cadeau sans doute destiné à un proche, la gamine sort un transistor et le pose devant le SDF. Et la magie de Noël opère...Ce joli conte de Noël (voir la vidéo complète ICI ) vient d’être réalisé par l’Association Bastia 2020 en partenariat avec la web radio RCI, l’association des commerçants bastiais, la mairie de Bastia et les associations de danse : U Piace di balla, Tango appassiunatu, Anna Ball’arte, Arte Flamenco et Ynys Création.Un beau moment dans l’esprit de Noël.