La grande criminalité, "un mal endémique" en Corse pour le préfet Pascal Lelarge

Statistiquement parlant, les attentats et tentatives d’attentats suivent une tendance à la hausse : 7 en 2021 contre 5 en 2020, pour un total de 11 faits sur la Corse entière. L’un d’entre eux, la tentative d’attentat à Capo di Feno, a été classifié en attentat terroriste, puisqu’il a été revendiqué Le préfet dénombre par ailleurs 6 homicides et 7 tentatives en Corse-du-Sud, contre 3 homicides et 5 tentatives en 2020. « Ce n’est pas le niveau que nous avons connu il y a plusieurs années mais cela reste une singularité et un niveau élevé », indique Pascal Lelarge. « C’est un mal endémique qui n’a pas disparu, les réseaux criminels restent présents », poursuit le préfet. Et pour cause, le représentant de l’État déplore une « difficulté à conduire les investigations, à recueillir les dépôts de plaintes ». Sur l’année, on compte 8 millions d’euros saisis en avoirs criminels sur toute la Corse.