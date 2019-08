La foudre provoque un incendie à Calvi et route de Montemaggiore

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Vendredi 23 Août 2019 à 09:28

La foudre s'est abattue ce vendredi 23 août matin à 7h40 sur l'Auberge du Maquis, route de Montemaggiore à Calvi, provoquant un incendie parti du compteur de l'établissement et nécessitant l'intervention des pompiers.

Un peu plus tôt à 6h40, tpujours à cause de la foudre, c'est le compteur d'une habitation située route de Porto à Calvi qui est à l'origine d'un incendie rapidement maîtrisé



La pluie, qui tombe depuis le milieu de la nuit, est toujours aussi forte et les interventions sont assez nombreuses.





