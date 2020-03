La cuisine étoilée de Richard Toix aux tables du Leclerc de Baleone

"Les meilleurs produits ne sont pas les plus chers" : c'est le crédo que partagent François Padrona, le propriétaire des lieux, et Richard Toix qui, à la faveur de la notoriété conférée par son étoile mais aussi et surtout par son incontestable talent, célèbre aux quatre coins de la Planète les mille et unes saveurs qu'il confère à sa cuisine certes raffinée, mais le plus souvent à base de fruits et de légumes, bien sûr frais, mais aussi restés un peu plus longtemps dans les rayons.

Un concept qui a plu.

"En tout cas, ça a "matché" entre nous dès que nous avons échangé" expliquait l'autre jour à Baleone, François Padrona.





La suite elle se situe dans les rayons de l'hypermarché devant de ce que le chef définit "comme le plus grand jardin de Corse" où, au quotidien, Richard Toix, concocte une cuisine étoilée que l'hypermarché - qui veut devenir grand marché - propose, d'ores et déjà, à ses trois tables.

Trois tables à la recherche elles aussi de distinctions culinaires à partir de ce concept sans doute unique dans les annales : a t-on, déjà vu, un chef étoilé exercer aux cuisines d'un hypermarché et quelqu'un a-t-il déjà songé, parmi les milles et un hypermarchés de France et de Navarre, à se mettre à rêver d'aller, un jour, tutoyer les... étoiles ?





Ce projet, pas si fou que cela, est en train de se mettre en place.

Et ce restaurant qui proposera à deux de ses trois tables une cuisine étoilée, à la portée de toutes les bourses, et une troisième un peu plus huppée, veut, selon ses concepteurs, être un lieu d'échange, de générosité, de convivialité.

En effet, à déguster notamment les petits pains des boulangers tout juste sortis du four, les vins sélectionnés par les cavistes de l'enseigne, une asphodèle, un carpaccio de crevettes sorbet vinaigrette, une viande de bœuf maturé, une sélection de fromages et un œuf à la neige canistrelli on oublie, à tout coup, que l'on est en train de manger dans les rayons d'un hypermarché !