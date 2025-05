La citadelle d’Ajaccio pourrait-elle intéresser des investisseurs étrangers ?

C’est une opération qui permet de mettre un coup de projecteur sur le projet d’aménagement de la citadelle Miollis à Ajaccio. Ce lundi, à l’initiative d’Atout France, le site a été présenté dans le cadre du sommet Choose France à Versailles. Créé par Emmanuel Macron il y a 7 ans, cet évènement dédié à l’attractivité de la France vise à attirer des investisseurs étrangers. Dans ce cadre, fin mars, une circulaire du ministère de l’Économie présentait 33 sites retenus par un comité de sélection sur la « rénovation du patrimoine en vue de sa mise en tourisme » et identifiait 9 d’entre eux - dont la citadelle Miollis - comme ayant un « niveau de maturité suffisant » pour être proposés à des investisseurs internationaux afin d’attirer des capitaux pour mieux les valoriser.« Nous avons été sélectionnés, nous ne sommes pas à la manœuvre », tient avant tout à affirmer Stéphane Sbraggia, le maire d’Ajaccio, en rappelant qu’un plan d’aménagement du monument à horizon 2030 avait été présenté devant le conseil municipal en septembre dernier . « Nous avons posé un cahier des charges bien précis sur un site très contraignant en termes d’aménagement. Il y a avant tout une volonté de la ville d’en faire un quartier à part entière pour les Ajacciens avec une large partie ouverte à la déambulation. Il y a aussi un aspect mémoriel et patrimonial très fort qu’il faut sauvegarder, valoriser et mettre en avant. Nous avons aussi prévu des aménagements et équipements tournés autour de la culture, spectacles vivants, expositions, ou encore du commerce d’art », détaille-t-il. Dans ce projet, la partie qui peut intéresser les investisseurs étrangers tient en l’aménagement des casernes et de la maison du Gouverneur en des équipements hôteliers. Alors qu’un appel à candidature avec un cahier des charges particulièrement contraignant doit être lancé à l’automne prochain, le maire pointe le coup de projecteur offert par le sommet Choose France.« C’est une façon d’exposer à un plus large spectre les intentions d’aménagement du site de la citadelle et de le faire connaitre plus largement pour élargir les possibilités d’investissements à venir. Nous avons un cahier des charges très contraint puisque les bâtiments doivent être conservés et ne peuvent pas faire l’objet de transformation architecturale. On peut se retrouver en échec face à un manque de candidats qui soient capables répondre au cahier des charges, car tout le monde ne peut pas développer un hôtel dans un site patrimonial. L’intérêt que l’on voit par rapport à cette sélection à Choose France c’est d’élargir le champ des possibles dans des savoir-faire ou des investisseurs qui seraient prêts à travailler sur cet aménagement très délicat », relève-t-il en insistant : « On élargit nos chances de pouvoir capter les investissements pour faire en sorte que ce programme voit le jour. Mais tout cela ne préjuge absolument pas des choix. Si à l’issue de l’appel à candidature le meilleur porteur de projet est corse ou même ajaccien, ce sera lui qui sera bien sûr sélectionné ».En outre, Stéphane Sbraggia rappelle par ailleurs que la ville gardera quoi qu’il en soit la main sur le patrimoine. « La ville met en place des outils de gestion et juridique pour faire en sorte qu’il n’y ait pas d’aliénation de la citadelle et qu’on reste bien dans une maitrise publique », indique-t-il. Dans ce droit fil, les investisseurs qui remporteront l’appel à candidatures se verront accorder des baux emphytéotiques à travers lesquels ils s’engageront à réhabiliter les bâtiments, à les conserver en bon état et à en supporter les charges tout en versant un loyer à la SPL Ametarra, concessionnaire du site. Reste à savoir si des investisseurs ont été séduits par ce projet à haute valeur patrimoniale.