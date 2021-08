La chasse au sanglier a repris sous la canicule : 16 000 chasseurs corses ont renouvelé leur permis

Si la chasse reste considérée comme un sport et une activité de loisir, le maniement des armes y ajoute un danger permanent. Ce qui en fait une activité très encadrée. Depuis 2020, les chasseurs ont l’obligation de porter un gilet orange fluorescent. En Haute-Corse, la fédération joue le jeu de la sécurité : « nous fournissons un gilet, une casquette et un panneau signalant la chasse en cours à tous les chasseurs qui viennent dans nos locaux ».



L’utilisation de la chevrotine, uniquement autorisée dans les battues d’au moins 7 chasseurs, implique la tenue d’un carnet de battue à jour et l’apposition de panneaux « Attention chasse en cours ».



Une arme de chasse est une arme d’épaule dont la longueur totale est supérieure ou égale à 80 cm et la longueur des canons supérieure ou égale à 45 ou 60 cm selon le mécanisme . Le système d’alimentation d’une arme de chasse à répétition manuelle doit avoir une capacité n’excédant pas 11 coups : 10 plus 1 dans la chambre. Le système d’alimentation de l’arme semi–automatique doit être inamovible et limité à 3 coups : 2 plus 1 dans la chambre.