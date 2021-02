La charge de Corsica Libéra contre le préfet Pascal Lelarge

Corsica Libera ne mâche pas ses mots contre le préfet de Corse et dans un communiqué de presse exprime ses perplexités "sur la politique de Pascal Lelarge (...) sur sa personnalité, mais également sur une fonction de plus en plus controversée."

Dans un contexte assez tendu entre la majorité territoriale et le représentant de l’Etat en Corse le parti indépendantiste prend position et charge contre le haut fonctionnaire au "tempérament abrupt et quelque peu borné, digne héritier de Bernard Bonnet, qui a décidé d’agir comme un proconsul qui doit rendre la Corse à la République."



Selon Corsica Libera, Pascal Lelarge "intervient dans notre vie publique à tout propos, s’opposant frontalement aux Corses sans la moindre nuance et avec un mépris (...) pour faire payer aux Corses leurs choix démocratiques par tous les moyens."



Une volonté manifeste de contourner les institutions insulaires

"Seul interlocuteur de Paris et, en ce sens, rien ne peut se faire sans passer par lui, que ce soit pour les collectivités publiques, les entreprises ou les particuliers. Il y a là une volonté manifeste de contourner les institutions de la Corse pour installer le nouveau gouverneur de Corse, omnipotent, comme seule autorité décisionnaire dans notre pays." souligne Corsica Libera qui accuse le préfet d'avoir une vision "très coloniale et passéiste de la décentralisation pour un président si jeune."







"Tuer en toute impunité est désormais permis"

Corsica Libera revient aussi sur les événements qui ont marqué l'actualité insulaire ces derniers jours : les tirs de CRS à Bastia et le décès de François-Xavier Salini-Ricci. Pour le parti indépendantiste sur la sécurité et le maintien de l’ordre, le bilan est "plus que mitigé ces derniers temps quand on voit les bavures se multiplier sous son règne. La fermeté de Paris à l'égard de la Corse et de son peuple laisse certainement croire à certains énergumènes qui composent les « forces de l'ordre » que casser du Corse, voire de tuer en toute impunité est désormais permis."



Au vu des événements récents Corsica Libera craint donc que militants politiques, associatifs, ou manifestants, ne soient pas à l'abri désormais des violences policières ou d'une véritable bavure.



Le communiqué termine avec une question directe adressée au représentant de l'Etat : «quand comptez-vous partir? », « quand vous déciderez-vous enfin à ne plus revenir? ».