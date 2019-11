La calvaise Julia Tolofua sacrée championne de France de judo à Amiens

Après sa brillante médaille de bronze au Grand Slam du Brésil, la calvaise Julia Tolofua vient de réaliser une nouvelle performance ce week-end au Coliséum d'Amiens où se déroulaient les championnats de France seniors de judo, 1re division.

Désormais licenciées à l'US Orléans, membre de l'équipe de France de judo, Julia s'est présentée à ces championnats de France avec cette force et cette détermination qu'on lui connaît.

Son parcours tout au long de cette compétition a été exemplaire.

Alignée dans sa catégorie reine de + de 78 kgs, la calvaise a passé toutes les étapes avec brio avant de décrocher son titre de championne de France face face à la sociétaire du SGS Judo.

Une victoire qui une fois de plus rejaillit sur son club Orléans mais aussi et surtout sur sa ville Calvi où elle a débuté le judo et ou ses parents Sheila et Jean-Luc sont toujours domiciliés





Les résultats chez les +78kg

1. Julia Tolofua, US Orléans (45) 2. Léa FONTAINE, SGS Judo (91) 3. Rauhiti VERNAUDON, SGS Judo (91) 4. Valentine MARCHAND, AJA Paris XX (75)

La rédaction sportive de CNI adresse toutes ses félicitations à notre championne tout comme à la porto-vecchiaise Astrid Gneto sacrée elle aussi championne de France en - de 52 kgs.