La brasserie Pietra, 30 ans de développement pour la bière corse

Une diffusion élargie





Au début, l’entreprise connaît « une véritable traversée du désert ». « Ils allaient sur les marchés, les foires, dans les magasins pour expliquer ce qu’était la bière corse à base de farine de châtaigne, et expliquer aux gens que c’était un bon produit. » Mais petit à petit, le marché a évolué, et l’entreprise a pu étendre sa diffusion au-delà de l’île, en France et à l’international. « Mes parents sont arrivés à un moment où la bière n'était pas forcément trop connue, aussi bien en Corse qu’ailleurs. Et quand il y a eu, de manière générale, une évolution plutôt positive du marché de la bière il y a une dizaine d’années, avec une vraie curiosité des consommateurs et une appétence pour le produit, le fait qu’on soit là depuis déjà plus de 15 ans a permis d’être porté par cette vague et d’avoir une diffusion encore plus nationale. Je pense qu'on peut être fiers d'une résonance en Corse et ailleurs. »



Il y a huit ans, Hugo Sialelli est officiellement entré dans l’entreprise, avant d’en prendre la direction il y a quatre ans. « Je suis un peu né dans l'entreprise, j'ai fait mes premières saisons ici, je mettais des bouteilles dans des cartons, des cartons sur des palettes, des palettes dans des camions », se remémore-t-il. « Je suis entré dans l'entreprise il y a huit ans, il a fallu se confronter aux réalités opérationnelles, et on a décidé de faire une transmission, assez lentement parce que mes parents sont encore là, et j'espère qu’on sera vraiment dans cette entreprise le plus longtemps possible ensemble. » Aujourd’hui, la brasserie compte une quarantaine de salariés sur son site à Furiani, « avec des gens qui sont là depuis 30 ans et des gens qui nous ont rejoints récemment ». « On essaie d’être une grande famille, toujours en produisant 100 % de nos bières ici. »

