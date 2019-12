La Ville d'Ajaccio demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Du 20 au 22 décembre 2019, Ajaccio a été en proie à de très violentes intempéries qui ont engendré d’importants dégâts, notamment des inondations occasionnant la fermeture de l'aéroport Napoléon Bonaparte.



Les accès routiers pour entrer et sortir de la Ville ont eux aussi été fortement impactés. Face à ces événements climatiques rares, le maire, Laurent Marcangeli, a très rapidement activé le Plan Communal de Sauvegarde qui a permis d’anticiper les conséquences des phénomènes, d’informer les habitants sans délai et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens.





Particulièrement mobilisé et déterminé à soutenir les sinistrés, la Ville d'Ajaccio s'est immédiatement rapproché de la Préfecture pour obtenir la reconnaissance de “catastrophe naturelle” par l'État pour Inondation par débordement d'un cours d'eau (Cours d'eau concerné : Gravona, Prunelli, Arbitrone) et phénomènes liés à l'action de la mer.





La priorité pour la Ville d'Ajaccio est de garantir l’indemnisation rapide des ajacciens les plus durement touchés. Aussi, le dossier a-t il été déposé en Préfecture le 23 décembre par voie dématérialisée en vue de son examen par la Commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur le caractère exceptionnel de cet événement météorologique.

Saluons à cette occasion les services municipaux qui ont été les maillons d’une formidable chaîne de solidarité et de professionnalisme