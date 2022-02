La Sardaigne d'hier et d'aujourd'hui à l'affiche du festival du cinéma italien de Bastia

Michèle Corrotti est bien connue dans le milieu culturel corse. Elle est déjà la présidente du Festival à succès Arte Mare et celle d’Histoires en mai. Elle est aussi écrivaine avec plusieurs ouvrages publiés dans des domaines divers : histoire, roman, jeunesse… Enfin, et peut-être le sait-on un peu moins, Michèle Corrotti, ancienne enseignante de Lettres modernes et classiques, est à l’origine de la création, au début des années 1990, des classes cinéma du lycée Giocante de Casabianca de Bastia. Et pourtant, c’est encore une autre facette de son talent qui a séduit Bati Croce, le président du Festival italien : Michèle Corrotti, artiste-peintre. Les amateurs d’art contemporain avaient déjà eu un avant-goût de son talent pinceaux à la main il y a quelques mois, lorsqu’elle avait été accrochée à la Galerie Noir et Blanc à Bastia. Quelques œuvres complètent ici au théâtre cette première expo. Des toiles joliment colorées mettant en scène l’univers onirique de l’artiste dont ses fameux lapins à trois oreilles, mais aussi d'autres bestioles.