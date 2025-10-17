La Fondation SFR soutient "Bastia Ville Digitale"

La convention de mécénat en faveur de l’association émaho, soutenue par la Fondation SFR, a été signée en présence de Jean Leccia, Directeur de l’Association émaho - Elodie Poignet, Cheffe de Projets Haute-Corse - Alexia Chiaverini, Cheffe de Projets Corse du Sud et chargée de communication - Isabelle Simon, Déléguée Régionale Méditerranée d’Altice France SFR
Dans le cadre de sa démarche responsable et citoyenne, SFR a mis en place différents dispositifs tels que l’Appel à projets SFR solidaire qui permet, depuis plus de 20 ans, aux salariés de parrainer un projet associatif de s’engager grâce au tutorat ou encore au mécénat de compétences. Ainsi, depuis 2003, plus de 1 000 associations ont été soutenues par des salariés SFR.
Grâce à l’engagement de l’un d’entre eux, l’association Émaho a reçu une dotation de 5 000 € pour financer leur projet « Bastia Ville Digitale ». Ce laboratoire numérique propose une exploration ludique et accessible de l’univers digital, favorisant l’inclusion à travers des activités créatives et éducatives.
Pendant une semaine, le public, les professionnels et les jeunes sont invités à découvrir, comprendre, créer et interroger leur rapport au numérique. Au programme : sobriété numérique, esprit critique, intelligence artificielle, design thinking, ateliers interactifs, rencontres inspirantes et soirée festive. Une édition anniversaire placée sous le signe de l’inclusion, de l’innovation et de la transmission.
Pour Isabelle Simon, déléguée régionale Méditerranée d’Altice France SFR, « c’est un plaisir de représenter la Fondation SFR qui est pleinement engagée en faveur de l’inclusion numérique et de l’égalité des chances. À ce titre, nous sommes heureux d’accompagner l’association Émaho dans le cadre de son projet Bastia Ville Digitale, qui illustre parfaitement notre volonté de soutenir des initiatives locales à fort impact social. En facilitant l’accès aux compétences numériques dans les Quartiers Prioritaires de la Ville, ce partenariat incarne notre ambition de faire du numérique un levier d’insertion et d’émancipation pour tous. »
Pour Jean Leccia, « Le soutien de la Fondation SFR vient renforcer notre action en faveur de l’inclusion numérique dans les quartiers prioritaires. À travers Bastia Ville Digitale, nous œuvrons pour une société plus connectée, plus équitable et tournée vers l’innovation sociale. »
En 2025, le jury a sélectionné 30 associations, sur l’ensemble du territoire dont les projets facilitent l'insertion professionnelle et l’inclusion numérique, permettent d’accompagner des jeunes issus de milieux modestes, des publics en situation de fragilité (précarité, handicap...) ou de lutter contre toute forme de discrimination.
Ce dispositif repose sur l’implication personnelle des salariés, qui constitue le socle de l’action de la Fondation SFR.
Par ailleurs, la Fondation SFR a noué des partenariats avec des associations dont l’action est reconnue en région Méditerranée, telles que Emmaüs Connect, Article 1, Les Restos du Cœur ou bien encore La cravate solidaire. En participant à la création d’Emmaüs Connect il y a près de 15 ans, SFR s’est donné comme mission de rendre le numérique accessible à tous en mettant à disposition des publics fragiles des ressources téléphoniques et un accès à internet à des conditions avantageuses. Grâce à SFR et à sa Fondation, Emmaüs Connect a déjà équipé et accompagné plus de 170 000 personnes sur le territoire national, avec l’objectif d'aller toujours plus loin dans les territoires en connectant, en équipant et en formant 30 000 personnes chaque année.
