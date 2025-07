La Corse toujours en vigilance orange "canicule", et en alerte jaune "orages" ce samedi

La Corse reste placée sous vigilance orange « canicule » par Météo France jusqu’au samedi 5 juillet à 23h59 au plus tôt. Le phénomène, en cours depuis la veille, concerne l’ensemble du territoire insulaire, sous l’effet de conditions anticycloniques qui entretiennent une chaleur marquée, aussi bien de jour que de nuit.



Dans la nuit de vendredi à samedi, les températures minimales sont restées très élevées : entre 24 et 26°C sur la majeure partie de l’île. Les reliefs et certaines zones côtières, comme entre Calvi et Propriano, ont bénéficié d’un peu plus de fraîcheur, avec des minimales allant de 21 à 23°C. Dans l’intérieur, le mercure est descendu à peine en dessous des 20°C, oscillant entre 18 et 20°C.



En journée, samedi, la chaleur se poursuit avec des maximales atteignant les 33 à 36°C sur la façade orientale de l’île. Par endroits, les températures ont franchi le seuil des 37°C. Une baisse des températures est toutefois attendue à partir de dimanche, ce qui pourrait permettre un changement de niveau de vigilance.



Parallèlement à la canicule, une vigilance jaune pour orages est activée ce samedi après-midi. Des cellules orageuses, accompagnées de petites averses, sont attendues en particulier sur les reliefs, notamment dans le Cortenais, la Castagniccia et l’Alta Rocca. Cette dernière pourrait recevoir jusqu’à 15 mm de précipitations localement. Une amélioration est envisagée en fin de journée, avec le retour d’un temps plus sec.



Les autorités invitent la population à faire preuve de prudence face à ces conditions météorologiques combinées. En cas de forte chaleur, il est recommandé de rester au frais, de bien s’hydrater, d’éviter les efforts physiques intenses, et de veiller aux personnes vulnérables.