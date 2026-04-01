La Corse touchée par le passage d'un nuage de poussières désertiques

C’est un phénomène bien connu en Méditerranée au printemps. Selon Qualit’Air Corse, un épisode de transport de poussières sahariennes va passer au-dessus de la Corse entre dimanche et lundi. « À ce stade, aucun impact significatif sur la qualité de l’air au sol n’est attendu », précise l’organisme.



Concrètement, des particules issues des zones désertiques d’Afrique du Nord vont être acheminées par les vents sur plusieurs milliers de kilomètres. Avant d’atteindre la Corse, le panache doit survoler l’Espagne, les Baléares puis la Sardaigne, dans une trajectoire classique pour ce type d’épisode.



D’après les prévisions, ces poussières circuleront en altitude, entre 3 000 et 5 000 mètres. Si le phénomène ne devrait donc avoir aucun impact sur la qualité de l’air, la situation reste toutefois suivie de près et quelques effets du passage du nuage pourraient être visibles.



Le ciel pourrait ainsi prendre des teintes parfois laiteuses, voilées ou légèrement orangées, notamment au lever et au coucher du soleil. Autre conséquence possible et fréquente lors de ce type d’épisode, de fines retombées de poussières pourraient être observées sur les voitures, les vitres ou le mobilier extérieur, en particulier en cas de rosée ou de faibles précipitations.



Qualit’Air Corse assure de son côté maintenir une vigilance sur l’évolution de cet épisode et promet d’informer en cas de changement.