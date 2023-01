La Corse placée en vigilance orange vents violents : les transports perturbés

🟠💨#VigilanceOrange



Le vent se renforce sur la #Corse. Les rafales dépassent les 100 km/h sur les caps exposés et rentrent progressivement dans les terres.



Ne pas se promener le long du rivage ou le bord des falaises,

Ne pas se promener sur les crêtes, Éviter les sorties en mer,

Limiter autant que possible ses déplacements,

Sur la route, faire preuve de prudence,

Être vigilant face aux chutes d’objets,

Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,

Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,

Ne pas intervenir sur les toitures,

En fin d'après-midi et soirée, les rafales pourraient atteindre dans les 100 à 120 km/h sur la côte occidentale et la région bastiaise. Ces violentes rafales s'annoncent encore plus fortes en montagne, en région du Cap Corse et sur la côte orientale au sud d'Aléria, avec des valeurs pouvant atteindre 120 à 140 km/h par intermittence, et localement.Ces vents violents ont entraîné des perturbations dans les transports, avec notamment l'annulation de plusieurs vols au départ ou à l'arrivée de Bastia et en provenance ou à destination de Paris, Marseille et Lyon. Pour le moment le vol à destination de Paris de 18h20, celui pour Nice de 18h50 et celui pour Marseille de 19h25 ainsi que ceux en provenance de Nice de 21h05 sont maintenus comme les deux vols programmés entre Bastia et Marseille de 22h05 et Paris Orly de 22h40.Les vols au départ ou à destination de Calvi depuis Marseille, Nice et Paris ont également été annulés. A Figari, un vol vers Nice a été annulé et un autre en provenance de Marseille a été dérouté vers Ajaccio, selon le site internet de l'aéroport.Au départ et à l'arrivée Ajaccio, pour le moment, aucun retard ou annulation n'a été enregistré.Du côté du transport maritime, les traversées Marseille-Propriano et Marseille-Ile Rousse de la Corsica Linea sont perturbées lundi avec des arrivées plus tardives mardi, indiquait le site de la compagnie maritime.Afin de prévenir cette situation climatique et ses risques potentiels, le départ des établissements scolaires situés sur la façade orientale du département (du Cap Corse au Sud de la plaine orientale) s'est fait par anticipation à 15 heures pour permettre aux élèves de prendre les transports scolaires en toute sécurité.En raison de l’alerte orange, la ville d'Ajaccio a fermé de façon provisoire ces sites : la promenade piétonne quai des Torpilleurs (côté mer), l'aire de jeux quai des Torpilleurs (face aux Salines), la promenade piétonne place Miot (côté mer), le skatepark place Miot, l'aire de jeux et de sport Place Miot, la voie verte Route des Sanguinaires, le site de la Parata.La communauté d'agglomération bastiise CAB a fermé toutes les infrastrucures sportives à partir de 18h."Les rafales de vent les plus fortes sur la Corse sont associées à (un phénomène de) déferlement depuis le relief. Ce phénomène potentiellement violent peut se révéler très soudain et se produire sur une durée très courte. Le danger provient donc à la fois de l'intensité du phénomène et de l'effet de surprise qu'il génère", met en garde Météo-France.Face à ces conditions météorologiques, la préfecture appelle la population à la plus grande vigilance, et à faire preuve de prudence, notamment dans ses déplacements.Il est recommandé de