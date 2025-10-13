CorseNetInfos
La rédaction le Lundi 13 Octobre 2025 à 08:56

Les services de Méteo France ont émis un avis de vigilance jaunes orages pour ce lundi 13 octobre de 14 heures à 20 heures. Les deux départements (Haute-Corse et Corse-du-Sud) sont concernés. Des passages orageux sont attendus dans l’après-midi, avec des phénomènes localement forts à surveiller.



La Corse placée en vigilance jaunes orages
Après un début de journée calme et ensoleillé, le temps devrait se dégrader progressivement à partir de la mi-journée ce lundi. Selon Météo-France, des orages isolés sont susceptibles d’éclater sur l’ensemble de l’île, d’abord à l’intérieur, avant de gagner les côtes dans l’après-midi.
 
En conséquence, l’organisme a placé l’ensemble de l’île en vigilance jaune orages de 14h à 20h. 

Les cumuls de pluie resteront modérés, mais des averses ponctuellement intenses ne sont pas exclues.

La situation devrait s’améliorer en soirée, avec un retour progressif au calme prévu d’ici la nuit.
 




